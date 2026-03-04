x

Sector de alojamiento y servicios de comidas recortaron 109.000 empleos tras la reforma laboral

El sector hotelero colombiano redujo cerca de 11.000 empleos directos en el último año, en medio de una caída de 6,2% en la ocupación laboral, según Cotelco.

  • Hoteles en Colombia enfrentan caída del empleo y aumento de costos laborales tras la reforma laboral y el alza del salario mínimo en 2026. FOTO JULIO HERRERA.
    Hoteles en Colombia enfrentan caída del empleo y aumento de costos laborales tras la reforma laboral y el alza del salario mínimo en 2026. FOTO JULIO HERRERA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 2 horas
bookmark

Los establecimientos de alojamiento en Colombia tuvieron que hacer un recorte de empleados en el último año. El sector estima que alrededor de 11.000 empleados directos fueron despedidos.

Así se lee en un informe difundido por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). El gremio presentó un análisis preliminar sobre los efectos observados en el subsector de alojamiento turístico, luego de más de ocho meses de la entrada en vigor de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo decretado para 2026.

El gremio considera que los efectos iniciales de la reforma y del incremento del salario mínimo coinciden con una reducción del empleo, un aumento significativo de la nómina y una caída de ventas en la mayoría de establecimientos.

Le puede gustar: Denuncian caída de contratos de aprendices Sena por cuenta de la reforma laboral

De hecho, el informe señala que el subsector de Alojamiento y Servicios de Comida pasó de 1,75 millones de empleos a 1,64 millones en enero de 2026. Esto representa una caída de 6,2%, equivalente a cerca de 109.000 puestos de trabajo menos en el periodo analizado. Datos con cifras del Dane y en el Monitor de Mercado Laboral de Cotelco.

En el caso específico del alojamiento turístico, la variación agregada implicaría alrededor de “11.000 empleos directos menos o en riesgo de pérdida”. El gremio advierte que la cifra es especialmente sensible por tratarse de una actividad intensiva en mano de obra, con alto impacto en el empleo regional.

Los datos del Monitor de Mercado Laboral coinciden con esta tendencia. Entre enero de 2025 y enero de 2026, los establecimientos turísticos encuestados reportaron una reducción promedio de dos empleados por hotel, lo que equivale a una disminución cercana al 5% del total de empleos directos.

¿Qué tipo de hoteles han sido más afectados?

El análisis por tamaño de establecimiento muestra que la contracción del empleo es generalizada, aunque golpea con mayor fuerza a los negocios más pequeños.

En los alojamientos entre 0 y 50 habitaciones, la caída del empleo directo fue de 15,1% en el último año. En los establecimientos de 51 a 100 habitaciones, la variación fue de -1,3%. Para el rango de 101 a 150 habitaciones, la reducción alcanzó 3,15%, mientras que en los hoteles de 151 a 200 habitaciones fue de 1,63%.

En los alojamientos con más de 200 habitaciones, la disminución fue de 6,86%, según el sondeo del Monitor de Mercado Laboral de febrero de 2026.

El gremio concluye que, aunque los más pequeños han sido proporcionalmente más afectados, el fenómeno impacta de manera transversal toda la estructura empresarial del subsector.

¿Por qué aumentaron los costos laborales?

En contraste con la caída del empleo, los establecimientos reportaron un incremento promedio de 19% en el valor total de la nómina frente a enero de 2025.

De acuerdo con Cotelco, el aumento está asociado principalmente al ajuste del salario mínimo y a las nuevas obligaciones derivadas por la reforma laboral. El impacto es más fuerte en los hoteles de menor tamaño.

En los alojamientos de 0 a 50 habitaciones, el incremento promedio de la nómina fue de 20,7%. En los establecimientos de 100 a 150 habitaciones, el alza alcanzó 19,1%.

Esta dinámica, según el informe, genera una presión significativa sobre la estructura de costos, especialmente en empresas con márgenes operativos reducidos y menor capacidad para absorber choques financieros. A esto se suma un entorno de informalidad creciente en el alojamiento turístico, caracterizado por su casi nula generación de empleo directo formal.

¿Cómo están las ventas del sector hotelero?

El entorno de demanda no ha compensado el aumento de los costos laborales. Por el contrario, el sondeo muestra señales de debilitamiento en los ingresos.

El 54,7% de los establecimientos reportó disminución en sus ventas frente a enero de 2025, mientras que solo el 26,4% manifestó crecimiento en sus ingresos.

En el segmento de hoteles pequeños, el 65,6% indicó que sus ventas cayeron en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, en departamentos como Cesar, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander, la totalidad de los establecimientos participantes en el sondeo reportó reducción en sus ventas.

El escenario combina mayores costos laborales con ingresos debilitados, lo que restringe la capacidad de generar y mantener empleo formal.

En este contexto, el gremio hizo un llamado al Gobierno y a los candidatos en el actual proceso electoral para abrir espacios técnicos de diálogo. El objetivo es analizar y diseñar instrumentos de compensación o incentivos para el sector hotelero, dada su naturaleza intensiva en capital humano y su operación permanente, los siete días de la semana y las 24 horas del día, incluidos festivos.

Entérese: ¿Efecto del alza del salario mínimo 2026? Comercio y restaurantes ya pierden 258.000 empleos

