Emboscada de las disidencias de las Farc mató a tres soldados en Caquetá

Tres militares fueron asesinados por las disidencias de las Farc en el departamento del Caquetá, justo cuando participaban en un despliegue de tropas para consolidar el esquema de protección del Plan Democracia, con miras a las próximas elecciones legislativas.

El hecho se produjo en la mañana de este miércoles en un sector rural conocido como Santo Domingo, en el municipio de Cartagena del Chairá.

Las víctimas integraban el Batallón de Despliegue Rápido N°36, de la Fuerza de Tarea Omega, según el reporte oficial del Ejército.

De acuerdo con fuentes militares, el pelotón fue detectado por un dron enemigo, lo que permitió que los disidentes de las Farc ejecutaran una emboscada con granadas de mortero, ráfagas de ametralladora y disparos de fusil.