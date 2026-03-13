A la cárcel el “gringo” sorprendido con una menor de edad en El Poblado; esto se sabe de él

Un juez de la República envió a la cárcel al estadounidense que fue hallado junto a una menor de edad en un apartamento de renta corta ubicado en el barrio El Poblado de Medellín.

Según informó la Fiscalía, el extranjero fue identificado como el estadounidense Kenneth Gregory Way Jr., quien es investigado como presunto responsable de ofrecer dinero a una menor de edad de 14 años, quien al parecer aún portaba su uniforme colegial, para sostener relaciones sexuales.

El ente investigador precisó que Way Jr. fue capturado en flagrancia el pasado martes 10 de marzo por uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia, cuando se encontraba con la víctima dentro de un apartamento de un edificio que se halla en la calle 10A con Carrera 40.

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Cabe mencionar que la llegada de los policías al sitio se dio por medio de una denuncia anónima a la línea de emergencia donde se denunció la presencia de la menor de edad junto al extranjero.

Según le narró la adolescente a los policiales, ella había sido contactada por redes sociales por el presunto victimario quien sabía que ella era menor de edad.