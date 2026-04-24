Asesinaron dentro de un carro a un comerciante de ropa en el barrio Estadio, de Medellín

A Jesús David Villa Lamadrid, de 26 años, lo balearon en la noche de este jueves cuando se movilizaba en su camioneta por el barrio Estadio, occidente de Medellín, luego de que sujetos motorizados le dispararan en múltiples ocasiones, provocándole la muerte.
Los hechos ocurrieron a las 6:28 de la noche en la carrera 77C con la calle 49, en este barrio de la comuna 11 (Laureles-Estadio). Villa Lamadrid iba en una camioneta Mazda CX50, cuando dos hombres en una moto se acercaron a la ventanilla del conductor.