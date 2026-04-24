Asesinaron dentro de un carro a un comerciante de ropa en el barrio Estadio, de Medellín

Los hechos ocurrieron a las 6:28 de la noche en la carrera 77C con la calle 49, en este barrio de la comuna 11 (Laureles-Estadio). Villa Lamadrid iba en una camioneta Mazda CX50, cuando dos hombres en una moto se acercaron a la ventanilla del conductor.

A Jesús David Villa Lamadrid, de 26 años, lo balearon en la noche de este jueves cuando se movilizaba en su camioneta por el barrio Estadio, occidente de Medellín, luego de que sujetos motorizados le dispararan en múltiples ocasiones, provocándole la muerte.

En ese momento accionaron su arma de fuego, propinándole múltiples impactos en su cabeza y el costado de su tórax, lo que hizo que perdiera el control de su automotor, impactando contra unas jardineras.

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Mientras los delincuentes escapaban y se escabullían entre los vehículos durante la hora pico, este hombre fallecía en el sitio, ante la mirada de decenas de personas que se cuestionaban lo sucedido con este hombre.

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida de este conductor, lo que llevó al cierre de la cuadra donde ocurrieron los hechos. Con esto también se buscaba recopilar la evidencia necesaria para esclarecer los hechos.

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De Villa Lamadrid se conoció que era comerciante de ropa y tendría varios locales en toda la ciudad. Las autoridades tratan de establecer si la víctima tenía amenazas o si su crimen estaría relacionado con alguna situación personal.