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Asesinaron dentro de un carro a un comerciante de ropa en el barrio Estadio, de Medellín

La víctima fue atacada por sujetos motorizados, quienes le dispararon en la ventanilla del conductor. Quedó sin vida dentro del vehículo.

  • Así quedó el carro en el que se movilizaba Jesús David Villa Lamadrid, de 26 años, luego de ser atacado por sujetos desde una motocicleta en el barrio Estadio. FOTO: CORTESÍA
    Así quedó el carro en el que se movilizaba Jesús David Villa Lamadrid, de 26 años, luego de ser atacado por sujetos desde una motocicleta en el barrio Estadio. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 36 minutos
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A Jesús David Villa Lamadrid, de 26 años, lo balearon en la noche de este jueves cuando se movilizaba en su camioneta por el barrio Estadio, occidente de Medellín, luego de que sujetos motorizados le dispararan en múltiples ocasiones, provocándole la muerte.

Los hechos ocurrieron a las 6:28 de la noche en la carrera 77C con la calle 49, en este barrio de la comuna 11 (Laureles-Estadio). Villa Lamadrid iba en una camioneta Mazda CX50, cuando dos hombres en una moto se acercaron a la ventanilla del conductor.

En ese momento accionaron su arma de fuego, propinándole múltiples impactos en su cabeza y el costado de su tórax, lo que hizo que perdiera el control de su automotor, impactando contra unas jardineras.

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Mientras los delincuentes escapaban y se escabullían entre los vehículos durante la hora pico, este hombre fallecía en el sitio, ante la mirada de decenas de personas que se cuestionaban lo sucedido con este hombre.

Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida de este conductor, lo que llevó al cierre de la cuadra donde ocurrieron los hechos. Con esto también se buscaba recopilar la evidencia necesaria para esclarecer los hechos.

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De Villa Lamadrid se conoció que era comerciante de ropa y tendría varios locales en toda la ciudad. Las autoridades tratan de establecer si la víctima tenía amenazas o si su crimen estaría relacionado con alguna situación personal.

Este es el tercer asesinato que se registra en la comuna 11, donde el año pasado se contabilizaron nueve casos, por lo que se presenta una reducción del 67% en este delito.

En cuanto a los homicidios acumulados este año, se han contabilizado 89 en todo el 2026, lo que representa una reducción de 13 casos en comparación con el año pasado, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc).

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