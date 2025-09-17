x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Investigan asesinato de un joven de 25 años en el nororiente de Medellín

El joven habría sido abordado por un grupo de sujetos armados que se desplazaban en un carro.

  • El joven de 25 años fue identificado como Julián García Mora. FOTOS: Q’hubo y Cortesía
    El joven de 25 años fue identificado como Julián García Mora. FOTOS: Q’hubo y Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
17 de septiembre de 2025
bookmark

Las autoridades policiales abrieron una investigación para esclarecer las condiciones en las que un joven de 25 años fue asesinado en el nororiente de Medellín.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se perpetró durante la madrugada del pasado martes 16 de septiembre, en inmediaciones del barrio Villatina.

Lea también: Se agudiza la crisis en el Oriente: asesinaron a dos hombres en un parqueadero de El Santuario, Antioquia

A altas horas de la noche, se presume que la víctima se encontraba en una vía pública reunido con varios amigos, cuando un grupo de sujetos armados que se movilizaba en un vehículo lo interceptaron y abrieron fuego.

Tras herirlo gravemente, las autoridades determinaron que los atacantes habrían subido a la víctima al vehículo y se lo habrían llevado con rumbo desconocido.

Sin embargo, un par de cuadras más adelante, los atacantes lo bajaron y le volvieron a disparar para ultimarlo.

Le puede interesar: Casi dos semanas después, enviaron a la cárcel al asesino del paseador de perros en Rionegro

En medio de la confusión, las autoridades fueron alertadas del crimen y en la zona hizo presencia una patrulla de la policía, que trasladó de emergencia al joven hacia la Clínica Sagrado Corazón, a donde se presume llegó ya sin signos vitales.

En sus primeras pesquisas, las autoridades determinaron que el joven asesinado aparece identificado como Julián García Mora, que se presume residía en el mismo barrio en el que ocurrieron los hechos.

Si bien en los dos lugares en los que se perpetró el ataque las autoridades no lograron encontrar cámaras de seguridad públicas o privadas para individualizar a los atacantes, con base en otras pesquisas lograron determinar que el vehículo en el que se desplazaban los presuntos responsables se trataría de un carro tipo sedán que fue encontrado en un parqueadero del Centro de Medellín.

Siga leyendo: A comerciante en Pueblorrico (Antioquia) lo desmembraron y decapitaron

Buscando tener más pistas de los responsables, las autoridades iniciaron un análisis forense al vehículo, sobre todo con miras a descartar la presencia de sangre o cualquier otra pista.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad de Medellín, con corte al pasado martes 16 de septiembre se habían perpetrado en la ciudad 245 homicidios, lo que equivale a un incremento del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida