Levi’s convierte el veto de la FIFA en una campaña publicitaria viral en el Mundial 2026: Esta es la polémica

La “ingeniosa estrategia” de Levi’s en el Mundial 2026 no es una campaña publicitaria tradicional pagada con anuncios, sino un caso muy comentado en redes sociales de marketing reactivo + branding sin logo, que “burló” las normas más estrictas de la FIFA. En el esquema de la organización de la FIFA para la FIFA World Cup 2026, existe una regla que obliga a retirar o cubrir cualquier referencia comercial que no pertenezca a los patrocinadores oficiales del torneo. El objetivo es garantizar exclusividad publicitaria dentro de los estadios y proteger los acuerdos comerciales del evento.

Entérese: ¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España y se volvió viral? Este caso abarca el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California. Desde 2013, Levi Strauss & Co. firmó un contrato con los San Francisco 49ers para darle su nombre al nuevo estadio. El acuerdo se valoró en cerca de 220 millones de dólares por 20 años, con un promedio aproximado de 11 millones de dólares anuales, según el portal Niners Nation. El contrato incluía presencia de la marca en señalización, activaciones comerciales, contenidos digitales y asociaciones con el equipo. Desde su inauguración en 2014, el estadio se convirtió en uno de los activos de marketing más importantes de la compañía en Estados Unidos. En 2024, ambas partes ampliaron la relación con una extensión adicional de aproximadamente 170 millones de dólares por 10 años, de acuerdo con Sports Business Journal, elevaron el valor anual a cerca de 17 millones de dólares y aseguraron la continuidad del contrato hasta la temporada 2043 de la NFL.

¿Qué hizo Levi’s cuando la FIFA tapó su marca?

La marca pese a ser prácticamente la propietaria del nombre del estadio, en lugar de resistirse o ignorar la situación, convirtió la restricción en oportunidad. El letrero del recinto fue cubierto con una lona blanca, siguiendo el protocolo de “limpieza de marca” exigido por la FIFA. Sin embargo, la estructura arquitectónica del estadio, marcada por su característica curva y diseño, permitió que permaneciera sugerida la forma del icónico logo “batwing” de Levi’s, un elemento visual suficientemente reconocible.

Pie de foto: Suiza vs Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium. Foto: tomada de X

Conozca: Así van los grupos del Mundial 2026: resultados, posiciones y goleadores de la primera fecha En redes sociales, la imagen fue celebrada como “maestros del marketing” pues Levi’s se apropió del momento con publicaciones “discretas” que reforzaron su identidad visual sin necesidad de aparecer de forma explícita. Esa interacción amplificó la conversación digital y se convirtió en una tendencia viral.

Incluso en este momento, Levi’s mantiene como foto de perfil en sus redes sociales la imagen del estadio con el nombre cubierto por una lona blanca. Sumaron una publicación en formato reel con la descripción: “Welcoming the world to the beautiful [redacted] stadium!”, referencia directa a la “censura” del nombre del estadio bajo las reglas de la FIFA.