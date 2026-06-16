Levi’s convierte el veto de la FIFA en una campaña publicitaria viral en el Mundial 2026: Esta es la polémica

La “ingeniosa estrategia” de Levi’s en el Mundial 2026 no es una campaña publicitaria tradicional pagada con anuncios, sino un caso muy comentado en redes sociales de marketing reactivo + branding sin logo, que “burló” las normas más estrictas de la FIFA.
En el esquema de la organización de la FIFA para la FIFA World Cup 2026, existe una regla que obliga a retirar o cubrir cualquier referencia comercial que no pertenezca a los patrocinadores oficiales del torneo. El objetivo es garantizar exclusividad publicitaria dentro de los estadios y proteger los acuerdos comerciales del evento.