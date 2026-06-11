Ordenan auditoría forense para Savia Salud ante estado crítico tras tres años en manos del Gobierno Nacional

Los socios de Savia Salud, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama ordenaron una auditoría forense para esa EPS que les permita conocer su estado real, luego de tres años de intervención por parte del Gobierno Nacional y tras el fallo que le ordenó su devolución a los dueños originales.
Al momento de su intervención, indicó la Gobernación, Savia tenía deudas por cerca de 500.000 millones de pesos. A la fecha, se estima que alcancen los 2 billones de pesos, lo que demuestra que el salvavidas del Ministerio de Salud no funcionó y, por el contrario, la puso en una situación financiera mucho más crítica y acrecentó el deterioro de la prestación de los servicios.
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