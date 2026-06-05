Empalme de Savia Salud irá hasta finales de junio, anunció el alcalde de Medellín

La entrega de la EPS Savia Salud por parte del Gobierno Nacional a la región todavía se extenderá por un mes más. Así lo advirtió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dio esta semana un nuevo parte del proceso de empalme de esa promotora y volvió a mostrar su preocupación por su situación financiera.
“Lo que vemos nosotros de lo que estamos recibiendo a hoy, porque el empalme irá hasta el 30 de junio, es que las deudas de Savia Salud con otras entidades son de $1,4 billones”, expresó el mandatario local, quien insistió en sus reparos a la forma en la que el Gobierno Nacional viene manejando el sistema de salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
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La devolución de la EPS Savia Salud a sus socios originales –la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama– fue ordenada por un juez a finales de abril pasado.