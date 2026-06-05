Empalme de Savia Salud irá hasta finales de junio, anunció el alcalde de Medellín

La entrega de la EPS Savia Salud por parte del Gobierno Nacional a la región todavía se extenderá por un mes más. Así lo advirtió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dio esta semana un nuevo parte del proceso de empalme de esa promotora y volvió a mostrar su preocupación por su situación financiera. “Lo que vemos nosotros de lo que estamos recibiendo a hoy, porque el empalme irá hasta el 30 de junio, es que las deudas de Savia Salud con otras entidades son de $1,4 billones”, expresó el mandatario local, quien insistió en sus reparos a la forma en la que el Gobierno Nacional viene manejando el sistema de salud y la Superintendencia Nacional de Salud. Le puede interesar: Harían auditoría forense a Savia Salud cuando la reciban de manos del Gobierno Nacional: “está quebrada” La devolución de la EPS Savia Salud a sus socios originales –la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama– fue ordenada por un juez a finales de abril pasado.

Pese a que desde 2023, año en el que se ordenó su intervención, se venía librando un pulso judicial por la legalidad de esa toma forzosa, fue gracias a una medida de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta conjuntamente por la Alcaldía y la Gobernación que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó que esa intervención fuera suspendida provisionalmente. Según determinó el alto tribunal, la intervención debía ser revisada con miras a establecer si había sido correctamente justificada y si, por tanto, se había respetado el debido proceso. Siga leyendo: Grave alerta de la Personería de Medellín: 156 pacientes no han sido remitidos; 138 pertenecen a Savia Salud La medida llegó justo en un punto de quiebre de la EPS, luego de que en marzo el presidente Gustavo Petro comenzara a referirse en sus discursos a su intención de liquidar todas las EPS que estuvieran “en quiebra”.

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, dijo el primer mandatario en un consejo de ministros.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Luego de esas declaraciones, en la región crecieron los llamados a que el Gobierno devolviera esa EPS si estaba pensando en liquidarla, pero con la condición de que fuera devuelta al menos en las mismas condiciones en las que la recibió en 2023. Lea además: Estas son las EPS que estarían en riesgo de liquidación tras declaración de Petro: 23 millones de afiliados afectados A nivel financiero, los dos indicadores que más han generado preocupación son los pasivos, que con corte al 31 de enero de 2023 estaban en $799.435 millones y con corte al 31 de marzo de 2026 ya estaban en $1.650.209 millones, es decir, un crecimiento del 106%. Otro indicador que se disparó durante la intervención fue el de los gastos operacionales de la entidad, que pasaron de $7.348 millones con corte al 31 de enero de 2023 a $33.454 millones, lo que equivale a un incremento del 355%. A raíz de esta información pública, tanto la Alcaldía como la Gobernación han advertido que, tras recibir nuevamente la entidad, emprenderán una auditoría forense para esclarecer cómo se manejó la EPS.

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