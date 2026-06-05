Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Mi hijo no puede esperar más”: niño de 2 años sigue a la espera de remisión en Medellín

Hospitalizado desde el 19 de mayo en Medellín, el menor permanece sin un diagnóstico definitivo mientras espera ser trasladado a una institución de mayor complejidad. Su caso refleja la crisis de remisiones que afecta a cientos de pacientes en Antioquia.

  • Austin Villa Rojas, un niño de dos años, lleva más de un mes hospitalizado y una semana esperando remisión. Foto: cortesía Sara Quiceno
    Austin Villa Rojas, un niño de dos años, lleva más de un mes hospitalizado y una semana esperando remisión. Foto: cortesía Sara Quiceno
Ana Karina Muñoz Gutiérrez
Ana Karina Muñoz Gutiérrez

Metro

hace 1 hora
bookmark

Austin Villa Rojas, un niño de dos años afiliado a Savia Salud, completa una semana a la espera de una remisión a una institución de mayor complejidad, pese a encontrarse hospitalizado desde el pasado 19 de mayo en el Hospital Infantil Concejo de Medellín. Su madre denuncia que la falta de especialistas y de exámenes diagnósticos ha retrasado la atención del menor, en medio de la crisis de traslados hospitalarios que afecta al sistema de salud en Antioquia.

El menor ingresó al centro asistencial con síntomas de malestar general, fiebre persistente y dificultad respiratoria. Desde entonces, según relata su madre, Sara Rojas Quiceno, no ha recibido un diagnóstico concluyente ni acceso a los estudios especializados que requiere su condición.

Aunque los médicos sospechan que Austin podría padecer fibrosis quística, la institución donde permanece hospitalizado no cuenta con gastroenterología pediátrica ni con la capacidad de realizar los exámenes necesarios para confirmar o descartar esa patología. Su madre asegura además que, durante la larga hospitalización la salud del niño ha continuado deteriorándose.

También le puede interesar: Caos en remisión de pacientes en Antioquia: más de 500 están varados en hospitales

Frente al caso, EL COLOMBIANO consultó a Savia Salud. La entidad aseguró que activó de manera inmediata las gestiones para trasladar al menor a una institución de mayor complejidad, luego de que el equipo médico determinara la necesidad de valoración y manejo por gastroenterología pediátrica. La EPS indicó que ha realizado acercamientos con distintas instituciones prestadoras de salud, pero que hasta ahora no ha sido posible concretar el traslado por falta de disponibilidad asistencial.

Como medida alternativa mientras se concreta la remisión, Savia Salud gestionó una cita prioritaria de gastroenterología pediátrica con el prestador Intergastro para el próximo 9 de junio. La EPS, además, informó que garantizará el traslado del menor en ambulancia y con acompañamiento de personal de salud.

La asignación de la consulta fue comunicada a la familia después de que este medio consultara a la EPS sobre el caso. No obstante, la remisión intrahospitalaria a un centro de mayor complejidad sigue sin concretarse debido, según la EPS, a la falta de disponibilidad asistencial.

Para Sara Rojas, aunque la cita representa un avance, la situación sigue siendo preocupante. “El niño no puede esperar una semana más. Lleva cinco días sin comer comida sólida”, afirmó.

La historia médica de Austin se remonta a sus primeros meses de vida. A los tres meses fue hospitalizado por una alergia a la proteína de la leche de vaca y, desde entonces, ha requerido múltiples ingresos hospitalarios y visitas recurrentes a urgencias por infecciones respiratorias e intestinales. Pese a que, según su familia, mantiene una alimentación adecuada, presenta dificultades para ganar peso.

De acuerdo con su madre, desde octubre de 2025 varios especialistas han planteado la posibilidad de que padezca fibrosis quística. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido un diagnóstico formal ni ha podido acceder a los procedimientos especializados requeridos para establecerlo.

El caso de Austin ocurre en medio de una crisis de remisiones que afecta a cientos de pacientes en Antioquia. Según datos de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, para mediados de abril había 510 personas represadas en hospitales a la espera de un traslado, de las cuales 161 estaban afiliadas a Savia Salud.

La situación coincide además con una sobreocupación de las salas de urgencias de Medellín, que alcanzó el 120 % en abril pasado, y con una cartera acumulada de las EPS con los hospitales cercana a los $8 billones.

A este panorama se suma el proceso de empalme que adelanta Savia Salud para retornar a sus socios originales —la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama— tras la intervención del Gobierno Nacional. El procedimiento se extenderá hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Mientras tanto, Austin permanece hospitalizado a la espera de una remisión y de un diagnóstico definitivo. Su caso se convierte en uno de los rostros de una crisis que mantiene a cientos de pacientes represados en los hospitales del departamento, mientras las familias esperan que la atención médica avance con mayor rapidez que los trámites administrativos.

Lea más: Empalme de Savia Salud irá hasta finales de junio, anunció el alcalde de Medellín

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos