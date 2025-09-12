La banda La Raya secuestró a una persona para cobrarle deuda por una camioneta

Una deuda por la compra de un carro habría sido la causa para que la banda La Raya secuestrara a un hombre que finalmente fue liberado por el Gaula de la Policía mediante un operativo especial.

En la operación donde la víctima de este hecho recobró la libertad, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la banda La Raya, la cual delinque en el sector de Guayabal, en límites de Medellín e Itagüí. Igualmente, las autoridades se incautaron de dos armas de fuego, tres proveedores, 44 cartuchos de diferentes calibres, más de 600 gramos de estupefacientes, 3 teléfonos celulares y 1 radio de comunicaciones.

Los aprehendidos en el allanamiento fueron cuatro hombres con edades entre los 22 y 49 años de edad, quienes tenían en su poder las armas y las drogas, según indicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general William Castaño.

Estos deberán responder por los presuntos delitos de secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Solo por el primero de estos cargos la pena puede ir hasta los 20 años de cárcel.

El general Castaño detalló además que la denuncia oportuna de uno de los familiares de la víctima habría sido el punto de partida que permitió que los investigadores ubicaran la vivienda donde tenían retenido al hombre y se desplegara el operativo de rescate.

El secuestrado, de 39 años, había sido citado el 2 de septiembre en una casa del barrio Cristo Rey debido a una supuesta deuda que había adquirido, relacionada con la transacción por una camioneta.