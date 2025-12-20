El veterano defensa Thiago Silva, de 41 años, fue confirmado como refuerzo del Porto de Portugal

El Porto portugués anunció este sábado el fichaje del experimentado central brasileño Thiago Silva, de 41 años, quien retorna al Dragão tras defender durante dos temporadas al Fluminense de Rio de Janeiro, el equipo en el que se formó en Brasil. El “Monstruo” regresa al fútbol de Europa con un contrato hasta el final de la actual campaña y con una opción de renovación por un curso más, indicó el equipo blanquiazul en un comunicado. “Llega sin coste alguno, dada su situación de ‘agente libre’, por lo que no se aplica ninguna comisión de intermediación”, explicó el actual líder del campeonato portugués.

Silva, cuatro veces mundialista con la selección brasileña, rescindió anticipadamente su contrato con el Flu el martes. El vínculo iba hasta junio de 2026. Tuvo un aterrizaje complicado en su vuelta a su país el año pasado, con el equipo del tradicional barrio carioca de Laranjeiras luchando para evitar el descenso. Pero el club levantó el nivel este año y dio qué hablar al llegar hasta las semifinales del Mundial de Clubes de Estados Unidos, donde sucumbió ante el Chelsea, que luego alzó la corona.

El zaguero, que formó parte de las categorías base del Fluminense desde los 11 a los 18 años, demostró mantener vigencia. Jugó 25 partidos en el pasado Brasileirão y aportó su liderazgo en defensa y una pizca a la ofensiva, con un par de goles anotados.

Fue también titular habitual en el resto de competiciones. “Estoy aquí para anunciar mi regreso a los Dragones y decir lo feliz y halagado que me siento por esta oportunidad. Estoy muy motivado y espero poder ayudar lo mejor posible”, dijo el defensor central.