Una bomba de gasolina y 25 lanchas: las propiedades que le quitaron a red de migrantes en Urabá

A una estructura señalada de traficar con migrantes desde el Urabá antioqueño y Chocó, pasando por el Tapón del Darién, le incautaron 48 propiedades de todo tipo, entre las que destacan una bomba de gasolina y 25 lanchas de todo tipo que eran utilizadas para este delito. Además, fueron capturados nueve presuntos integrantes de esta organización criminal.
Las propiedades que quedaron a disposición de las autoridades están avaluadas en 29.106 millones de pesos y los procedimientos se llevaron a cabo entre el miércoles y jueves de la semana pasada en Medellín, Necoclí, Turbo y Apartadó.