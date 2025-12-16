Bus que transportaba a los egresados del Liceo Antioqueño sí estaba asegurado

Las causas que llevaron al trágico accidente que acabó con la vida de 16 jóvenes egresados del Liceo Antioqueño y del conductor del bus que los traía desde Tolú, donde celebraban su graduación, todavía no están claras. Aunque las primeras versiones indicaban que podría tratarse de un microsueño o de una distracción del conductor, familiares de los jóvenes y algunos sobrevivientes han señalado posibles fallas mecánicas. Entérese: Los cuerpos de los 17 fallecidos en el accidente de tránsito en Remedios, Antioquia, no podrán ser cremados hasta que la investigación avance Incluso, la Fiscalía dio la orden de no cremar ningún cuerpo de los fallecidos hasta que se tengan más elementos en dicha investigación. Esta es determinante, entre otras cosas, para saber quién debe responder, al menos económicamente, por los daños y perjuicios causados a todas las víctimas.

Según reposa en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, el vehículo de placa SON847, perteneciente a la empresa Precoltur S.A.S. cuenta con una póliza de responsabilidad civil que cubre hasta un monto de 200 salarios mínimos mensuales vigentes para los eventos de muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, muerte a terceros y daños a terceros. Asimismo, para el evento de muerte o daños a más de dos personas cuenta con un monto de 400 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esta póliza se vencía y renovaba cada año, desde 2020, cada 14 de diciembre, es decir, justamente el mismo día que ocurrió el accidente. Según expertos consultados, se debe determinar si la empresa cumplía y tenía en regla todos los requisitos de la póliza. Lea más: El poema que Simón nunca pudo entregarle a Mariana: la historia de amor que deja el accidente en Remedios, Antioquia Uno de esos requisitos, aseguran los expertos, podría ser que el vehículo estuviera en óptimas condiciones mecánicas, lo que todavía se está investigando. Por ejemplo, David Rúa, uno de los sobrevivientes, quien, a pesar de los golpes que recibió, escaló el abismo al que cayó el bus de servicios especiales para pedir ayuda, ha dicho en entrevista que antes de salir de Tolú, el bus tuvo fallas en la batería y que el aire acondicionado no funcionaba bien, tanto así que durante el viaje estuvieron con la puerta principal del bus abierta. Otro familiar ha dicho que una de las jóvenes les había dicho que el bus tenía fallas mecánicas.