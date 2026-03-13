Buscan a joven paisa desaparecido desde el 4 de marzo: ¿dónde fue visto por última vez?

“Una vez lo llevaron al hospital para que le prestaran atención especializada se voló, o bueno, creo que más fácil lo dejaron ir a pesar de que ya le habían hecho el triage y todo lo demás. Estuvo cerca de un mes por fuera y luego se comunicó con nosotros y regresó acá a la casa, pero con la idea de que sí o sí se iba a ir para Ucrania. El 17 de febrero me pidió una plata que yo le tenía y el pasaporte, pero nosotros no creíamos que con apenas $300.000 se iba a ir para Europa. Sin embargo, ese día salió y no regresó”, dijo la madre del joven desaparecido.

Juan Felipe, de acuerdo con el testimonio de sus padres, fue diagnosticado como paciente psiquiátrico tiempo atrás. Desde ahí ha sido una lucha constante con él para que acceda a tomar los medicamentos que le recetaron, pues insiste en que no tiene nada.

Claudia Castañeda y Carlos Heredia vieron por última vez a su hijo Juan Felipe Heredia Castañeda, de 26 años de edad, el pasado 17 de febrero, cuando salió de su casa sin dar muchos detalles . Según ambos, él quería irse a Europa -donde estuvo hace un par de años visitando a un familiar-, pero no precisamente a vacacionar sino a conocer más de cerca el conflicto actual en Ucrania.

A pesar de no volverlo a ver desde aquel entonces, los padres confirmaron que después sí sostuvieron comunicación con él por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp, pero muy esporádicamente; Juan Felipe, al parecer, sólo les escribía en casos específicos, por ejemplo, cuando necesitaba algo de dinero.

“Él, a raíz de los problemas de esquizofrenia, ya era muy radical con sus cosas e ideas. Supimos que llegó a Bogotá; después estuvo en Etiopía, y luego recaló en Brasil luego de que desde Moscú, al parecer, lo devolvieran para este continente. Él desde Brasil nos pidió dinero y nosotros le enviamos varias veces; nos dimos cuenta que sí estaba allá porque a nos llegaba la notificación del lugar donde reclaman los giros, entonces no estaba mintiendo. A los días fue que no volvimos a saber nada de él”, precisó su padre.

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Exactamente, el miércoles 4 de marzo perdieron toda comunicación con su hijo Juan Felipe. En vista de que no había ninguna señal de él -ni la hay, hasta el momento de la publicación de esta nota-, sus papás acudieron a la Fiscalía para exponer el caso de desaparición.

“Inicialmente lo anunciaron aquí en Colombia como desaparecido porque la Fiscalía aún no tiene exactitud en qué país pueda estar, al igual que nosotros. Ya lo que procede es esperar la respuesta de la cancillería de Brasil para adquirir más información, pero lo que nos dijeron es que ese trámite es algo demorado”, agregó Carlos.

En redes sociales se publicó una foto de él en la que indican que fue visto por última vez en el aeropuerto de Sao Paulo en Brasil, sin embargo no han recibido noticias de su posible paradero. Por el momento nadie sabe ningún otro detalle: ni familia, ni amigos ni cercanos. Todos están a la espera de respuestas, de señales que les permitan conservar un ápice de esperanza en medio de tanta zozobra que rodea el caso de Juan Felipe.