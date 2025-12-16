x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Campaña contra el desperdicio en Medellín: el 42% de los residuos de la ciudad son restos de comida

La estrategia, articulada entre el Distrito y WWF Colombia, empezó con un piloto de reducción de desperdicios en dos centros comerciales de la capital antioqueña. Conozca más detalles.

  • Campaña de activación en diferentes espacios comerciales de Medellín, con el fin de prevenir el desperdicio de alimentos en la ciudad. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
    Campaña de activación en diferentes espacios comerciales de Medellín, con el fin de prevenir el desperdicio de alimentos en la ciudad. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 horas
bookmark

Medellín se vive mejor. Sin pena, sin desperdicio”, es el nombre de la nueva campaña para no seguir tirando restos de comida en los botes de basura de la ciudad.

Lea más: Medellín y Antioquia hicieron corte de cuentas: pobreza bajó y las grandes obras despegaron

El 42% de los residuos en la capital antioqueña son restos de alimentos, una cifra que preocupa no solo a las entidades sino también a la ciudadanía, y los invita a practicar el adecuado consumo y no caer en la tendencia del derroche y el hábito del mal gasto.

La estrategia busca que, desde casa, se implementen las acciones necesarias para no expandir más la problemática del desperdicio, por lo que se proponen dos retos para todas las familias. El primero lleva por nombre ‘Día de dejar el plato vacío’, para que cada persona marque los días de la semana que consume la porción completa y así evite botar comida. El otro es el ‘Reto de la familia consciente’, que consiste en registrar los días en los que ningún alimento, de la nevera o la despensa, se deseche.

“Se hace un llamado de atención frente a prácticas que podemos adoptar para reducir el desperdicio de alimentos y con ello también, evitar la generación de residuos. Los invitamos a todos a ser parte de esta estrategia y a contribuir con la sostenibilidad”, dijo Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Entérese: Niños de Buen Comienzo recibirán paquetes alimentarios y pedagógicos en estas vacaciones

La compañía aliada del distrito para llevar a cabo este proyecto es WWF Colombia, quienes determinaron que del 71% de los residuos orgánicos que provienen de los hogares de Medellín, solo se aprovecha un 7%. La meta es que, a 2027, la cifra ascienda a 24%. “El desperdicio en los hogares colombianos suma 1.5 millones de toneladas anuales, lo que impacta directamente el cambio climático, ya que la pérdida de alimentos genera hasta 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero”, señaló la organización.

Carolina Escallón, oficial de alimentación sostenible y desperdicio cero de WWF Colombia, puntualizó que “Más del 90% de las personas en Medellín, dicen que no quieren desperdiciar alimentos, aún así sucede y de manera cotidiana, porque muchas veces nos da vergüenza servir un plato con las porciones adecuadas, preguntar cuando vamos a comprar un alimento cómo escogerlo, o por ejemplo, llevarnos un poquito de aquello que nos sobró al ir a una zona de comidas”.

Para afianzar la estrategia, hubo actividades en el Centro Comercial Florida y en la zona comercial de Laureles, donde se entregaron folletos a 500 comensales.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida