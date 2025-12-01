Niños de Buen Comienzo recibirán paquetes alimentarios y pedagógicos en estas vacaciones

El programa Buen Comienzo no se va a olvidar de los niños más vulnerables de la ciudad en el receso navideño.

A pesar de que no habrá atención en las sedes entre el próximo 17 de diciembre y el 19 de enero del 2016, el programa se comprometió a entregar paquetes alimentarios y pedagógicos para que ningún niño se quede sin comer. En esta estrategia la Alcaldía invertirá $6.000 millones.

Esto es vital porque son miles de casos en los que los niños solo tienen acceso a la alimentación del programa y esta es de gran ayuda para las familias.

El programa Buen Comienzo 365 fue una promesa de la actual administración de Medellín para ampliar la cobertura alimentaria durante fines de semana, festivos y recesos de la atención, para asegurar que todas las niñas, niños, mujeres gestantes y lactantes matriculadas en alguna de las modalidades de Buen Comienzo, tengan sus raciones alimentarias los 365 días del año.

Sobre este compromiso, la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, destacó: “Garantizamos la atención integral de las niñas y niños de primera infancia los 365 días del año, por esta razón, durante el mes de diciembre vamos a realizar más de 100 movilizaciones sociales en las comunas y corregimientos de Medellín, con el fin de garantizar un entorno protector, llevar los servicios institucionales e incidir en los derechos de nuestros niños y niñas”.

Con la iniciativa “El cuidado, nuestra mejor jugada”, se busca impactar a las niñas, los niños y las familias gestantes – lactantes a través de juegos y experiencias para promover el cuidado, el trabajo en equipo, la creatividad y el fortalecimiento de vínculos afectivos.

También, el programa ‘Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer’ seguirá con la atención nutricional inmediata. La línea telefónica del programa, 604 385 5555, extensión 9896, estará disponible para reportar los casos que permitan, por medio de una valoración del equipo de profesionales de la unidad, reducir la desnutrición aguda y prevenir la desnutrición crónica para salvar vidas.

La directora también invitó a las familias a consultar en las redes sociales de Buen Comienzo, qué día y en cuál lugar van a estar durante el receso y, que puedan participar y disfrutar de estos distintos espacios de ciudad”.