Golpe a “Los Cerrajeros”: cae banda señalada infiltrar y robar hasta $9.000 millones en conjuntos de El Poblado

Los detenidos infiltraban empresas de seguridad para luego cometer los hurtos, según las autoridades.

  • En el operativo fueron detenidas ocho personas señaladas de participar de los hurtos. FOTO: Cortesía Policía
    En el operativo fueron detenidas ocho personas señaladas de participar de los hurtos. FOTO: Cortesía Policía
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

En una redada realizada en Medellín, Bogotá y Cali, las autoridades desarticularon una presunta banda señalada de urdir una sofisticada red para robar apartamentos.

Según informó la Policía, el operativo para desbaratar esa organización comenzó desde hace más de diez meses, cuando agentes de la Seccional de Investigación Criminal emprendieron una investigación para esclarecer una oleada de robos perpetrados en apartamentos de El Poblado, en Medellín, y otros municipios como Envigado, Sabaneta y Guarne.

Le puede interesar: Extraño robo en Alcaldía de Chigorodó: se llevaron memorias USB y mouses pero dejaron los computadores

En medio de esas pesquisas, los uniformados analizaron por lo menos 22 escenas del crimen y comenzaron a recopilar pruebas y perfilar la forma en la que se cometían los robos, empezando a encontrar patrones.

Las autoridades señalaron que la forma de operar de los ladrones consistía eninfiltrarse a sus integrantes en empresas de seguridad privada.

Tras llegar allí, uno de los integrantes.comenzaba a perfilar a los propietarios de los diferentes conjuntos residencialesy luego era pieza clave parafacilitar el ingreso de los demás ladrones a las unidades.

Lea además: Ilegales quemaron un camión del D1 en Anorí, Antioquia, y se robaron la mercancía

Para pasar desapercibidos en esas zonas, los delincuentes usaban vehículos de alta gama.

Además de estas tácticas, la Policía añadió que la banda también se especializó en violar cerradoras y manipular el fluido eléctrico de los apartamentos, para así violar los sistemas de seguridad.

Según señaló la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tan solo en las 22 escenas del crimen que fueron estudiadas con detalle, se determinó que la banda había logrado robar hasta $5.416 millones.

Siga leyendo: Desmantelan a los “Fake Face”, una banda que falsificaba cédulas con sus rostros para robar cesantías

La Secretaría de Seguridad de Medellín aseguró por su parte que el valor de lo hurtado podría ascender hasta a los $9.000 millones.

Gracias a su éxito en Medellín, los delincuentes estaban comenzando a replicar su modus operandi en otras ciudades como Cali y Bogotá.

En medio de sus trabajos investigativos, la Policía logró individualizar a por lo menos siete presuntos integrantes de la banda y en coordinación con la Fiscalía acudieron ante un juez para solicitar órdenes de captura.

Fue así como en un operativo coordinado, las autoridades tendieron una redada simultánea sobre siete personas en Medellín, Bogotá y Cali, que resultaron al final con la captura de ocho personas, según la Policía, entre los que se encontrarían tres presuntos coordinadores del grupo.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, señaló que con el material probatorio recaudado, los implicados serán presentados ante un juez, ante el que les serán imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

