Extraño robo en Alcaldía de Chigorodó: se llevaron memorias USB y mouses pero dejaron los computadores

En los corrillos de Chigorodó, sigue sirviendo de comidilla el robo extraño que sufrió la Alcaldía de ese municipio localizado en la subregión de Urabá, y que fue detectado en la madrugada de este martes.

El hurto sucedió específicamente en la Secretaría de Salud, cuya sede no queda dentro del Palacio Municipal, sino en otra edificación ubicada a cerca de diez cuadras de distancia. Esto debido a que por la naturaleza de los asuntos que trata -desde allí se maneja por ejemplo el programa Maná, que entrega paquetes alimentarios y complementos nutricionales- necesita más espacio que otras dependencias.

Las autoridades todavía no tienen pistas de quiénes o por qué realizaron este saqueo que tiene comentando a todos por lo singular, pues aunque los delincuentes se llevaron abundante material tecnológico, como los mouses, dejaron los equipos de cómputo.

Eso ha hecho que corran suspicacias acerca de si su objetivo real era apropiarse de elementos con valor económico o generar algún saboteo a la actividad normal que cumple la Secretaría de Salud.

En un comunicado, la administración municipal detalló que los ladrones sustrajeron un video beam, un teléfono celular, un scanner portátil, dos módem, un cargador de baterías, unos audífonos de diadema, dos memorias USB, dos mouses y una cámara fotográfica marca Cannon, entre otras cosas.

Fuera de eso, arrastraron igualmente con una cámara de seguridad, de acuerdo con la información que suministró la Alcaldía. El monto de los implementos hurtados no ha sido revelado hasta ahora.

El equipo de la Secretaría de Salud de Chigorodó sospechó que algo anómalo había sucedido cuando, hacia las 7:30 a.m. del primer día hábil laboral de la semana, martes, iban a ingresar a la oficina y vieron que las puertas estaban a medio cerrar. Una conjetura es que los dueños de lo ajeno aprovecharon la soledad del puente festivo.

“De manera inmediata se está procediendo con las respectivas denuncias ante las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este hecho”, puntualizó la Alcaldía.