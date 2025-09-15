Mujer capturada por el robo de un celular en Medellín era buscada por el homicidio de un menor de edad en Sonsón

Lo que comenzó como una captura en flagrancia por un intento de hurto en Medellín terminó con la judicialización de una mujer que era requerida por la justicia como presunta responsable del asesinato de un menor de edad, ocurrido hace un año en Sonsón, Oriente antioqueño. La captura se dio en una operación conjunta entre la Policía Metropolitana, la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (Unipol) y la Alcaldía de Medellín. Le puede interesar: Capturaron al presunto agresor del niño de 4 años que se debate entre la vida y la muerte en Medellín; sería de banda criminal Todo comenzó cuando las autoridades atendieron un caso por el robo de un celular en el barrio Estación Villa. Allí, lograron capturar en flagrancia a dos mujeres, de 37 y 43 años, quienes fueron señaladas como las presuntas responsables de hurtar el teléfono, avaluado en más de $1 millón, por medio de la modalidad de cosquilleo, señaló el secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía.

Tras recuperar el celular y detener a las dos mujeres, las autoridades evidenciaron que la mujer de 37 años tenía un requerimiento judicial vigente por un juzgado de Sonsón, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El caso por el cual se le señala de estos delitos es el asesinato de un adolescente de 16 años, que se dio en el sector La Aldea de ese municipio, el 22 de septiembre de 2024, bajo la modalidad de sicariato, explicó el general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana. Las dos mujeres capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, pero además, la de 37 años fue presentada ante la autoridad que la requería. Tras realizarse las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le dictó a la presunta homicida medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.