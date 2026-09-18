No más ‘Copete’: capturan en Medellín a señalado cabecilla de La Sierra

En el centro de Medellín, la Policía Metropolitana capturó a un hombre señalado de ser uno de los principales integrantes armados del grupo delincuencial organizado La Sierra.
Se trata de Johvanny Copete Domínguez, alias ‘Copete’, quien fue capturado en la comuna 8 Villa Hermosa.
La institución asegura que el hombre era requerido para cumplir una sentencia por el asesinato de un policía y un líder ambientalista, además de un delito relacionado con armas de fuego.
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El operativo fue adelantado por unidades especializadas de investigación criminal e inteligencia, que durante varias labores lograron establecer el lugar donde se encontraba el señalado y posteriormente hicieron efectiva la orden judicial.