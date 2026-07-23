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¿Cuánto recibirá Gustavo Petro de pensión por haber sido presidente? Esta es la millonaria cifra

La Ley 53 de 1978 y el Decreto 1833 de 2016 establecen que los expresidentes reciben una pensión equivalente al 100% de la asignación mensual de un congresista.

  • Con el aumento salarial del Congreso, la mesada del expresidente podría superar los $55 millones mensuales, aunque el monto aún está sujeto a decisiones judiciales y administrativas. FOTO: COLPRENSA.
    Con el aumento salarial del Congreso, la mesada del expresidente podría superar los $55 millones mensuales, aunque el monto aún está sujeto a decisiones judiciales y administrativas. FOTO: COLPRENSA.
  • ¿Cuánto recibirá Gustavo Petro de pensión por haber sido presidente? Esta es la millonaria cifra
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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”Mi nombre es Gustavo Petro, y fui su presidente”. Con esa frase, el mandatario se ha estado despidiendo de los ciudadanos. Y es que, ad portas de terminar su mandato, el actual presidente ha estado recorriendo Colombia presentando balances y dando discursos. Pero, ¿qué le espera tras su retiro?

Una vez deje la Presidencia, Gustavo Petro tendrá derecho a la pensión prevista para los exjefes de Estado en la legislación colombiana. De acuerdo con la Ley 53 de 1978 y el Decreto 1833 de 2016, esa prestación corresponde al 100% de la asignación mensual que reciben los congresistas, incluyendo los conceptos salariales definidos por la norma.

De hecho, en la Sentencia C-989 de 1999, la Corte Constitucional avaló aquel monto, estipulando que: “No resulta desproporcionado que la pensión especial de los expresidentes se haya fijado en un monto igual al de la asignación mensual que por todo concepto corresponda a los senadores y representantes”.

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El tribunal agregó: “Si en relación con tales funcionarios se estimó proporcionado un monto pensional del 75 por ciento de dicha asignación, no es irrazonable que a quien ha prestado un servicio más arduo y cargado con una responsabilidad mayor, se le remunere con una pensión del 100 por ciento de dicho concepto”.

¿Cuánto recibirá Gustavo Petro de pensión por haber sido presidente? Esta es la millonaria cifra

Con el incremento del 7% aplicado recientemente a la remuneración de senadores y representantes, la mesada pensional del mandatario podría ubicarse por encima de los 55 millones de pesos mensuales.

No obstante, ese valor dependerá de la decisión que adopte el Consejo de Estado sobre la continuidad de la prima especial de servicios, un componente cercano a 18,1 millones de pesos. Si ese beneficio deja de hacer parte de la asignación de los congresistas, la pensión se reduciría a alrededor de 37 millones de pesos al mes.

Antes del reajuste salarial, el cálculo de esa prestación se estimaba en cerca de 51 millones de pesos mensuales, cifra que incluía la prima especial. Sin ese componente, el valor habría sido de aproximadamente 34,7 millones de pesos.

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El alcance de este beneficio fue reiterado por el Consejo de Estado en un concepto emitido el 27 de noviembre de 2024, en el que precisó que la pensión de los expresidentes constituye ”una prestación definida, equivalente al 100 por ciento de la asignación mensual de un congresista”.

Aunque la normativa fija la fórmula para calcular la prestación, la cuantía definitiva será establecida por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) al momento de realizar la liquidación correspondiente. El pago de la mesada estará a cargo del Tesoro Nacional, a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).

El monto se fijará oficialmente al terminar el mandato del presidente Petro, que será el 7 de agosto, el día de la posesión del presidente electo, Abelardo de La Espriella.

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Preguntas y respuestas.

¿De cuánto será la pensión de Gustavo Petro cuando deje la Presidencia de Colombia?
La pensión de Gustavo Petro dependerá de la liquidación de la UGPP. Con la asignación actual de los congresistas podría superar los $55 millones mensuales, aunque el monto variará según la decisión sobre la prima especial de servicios.
¿Quién calcula y paga la pensión de un expresidente en Colombia?
La UGPP liquida la pensión de los expresidentes conforme a la ley vigente. El pago se realiza con recursos del Tesoro Nacional a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep).
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