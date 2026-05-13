Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8

jueves

5 y 9

miercoles

4 y 6

martes

0 y 3

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7

Pasajero indisciplinado en vuelo Bogotá–Madrid le costó a Avianca hasta $150 millones en pérdidas

La aeronave tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado para que las autoridades procedieran con la captura del pasajero en el vuelo con destino a Madrid, España.

  • Un pasajero protagonizó un presunto caso de acoso sexual en un vuelo de Avianca. FOTOS: Colprensa - captura de video
Sandra Segovia Marín
hace 4 horas
El comportamiento disruptivo de un pasajero durante un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Madrid (10 horas), el pasado 10 de mayo, le costó a la aerolínea Avianca 40.000 USD, equivalentes a cerca de 150 millones de pesos colombianos.

El hombre habría protagonizado un presunto caso de acoso sexual contra una pasajera luego de abordar la aeronave aparentemente en estado de embriaguez, situación que obligó a las autoridades a retirarlo del avión e imponerle un comparendo.

El avión regresó a Bogotá

El capitán tomó la decisión de regresar al Aeropuerto Internacional El Dorado para salvaguardar la vida e integridad de los ocupantes, una interrupción que afectó los itinerarios de los 276 pasajeros.

Sin embargo, esta decisión representó importantes pérdidas económicas para la compañía, debido a los costos derivados del consumo adicional de combustible, los servicios de asistencia en tierra y la reprogramación del vuelo y de su tripulación.

Demanda al pasajero

Por tal motivo, la aerolínea inició acciones legales formales en Colombia y España, incluyendo denuncias penales y una demanda civil por daños y perjuicios contra el pasajero del vuelo AV10, quien fue trasladado a un Centro de Traslado por Protección.

No sería la primera vez que ocurre este tipo de casos en la aerolínea. En lo que va de 2026, Avianca ya registra 212 incidentes de pasajeros disruptivos, que se suman a los 572 reportes contabilizados durante 2025. Esta situación ha representado un importante impacto en términos operacionales y financieros para la compañía.

“La compañía reitera su llamado urgente a las autoridades y al Congreso de la República para avanzar en el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2024. Esta iniciativa es fundamental para endurecer las sanciones, crear mecanismos de exclusión y fortalecer la protección del personal aeronáutico y los viajeros frente a conductas que pongan en riesgo la seguridad aérea”, se lee en un comunicado.

