Mandaron a la cárcel a dos hombres que llevaban 10 años extorsionando a trabajadoras sexuales del centro de Medellín

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías envió a la cárcel a Argenis Alfonso Barrios Requena, alias El Costeño y Vicent Stiven Ballesteros Mira, alias El Mueco, señalados responsables de extorsionar a un mujer trans que se dedicaba a actividades sexuales en Medellín.
Los hechos ocurrieron en 2013, hace más de 10 años, cuando la víctima fue abordada por los procesados quienes le habrían exigido dinero para permitirle trabajar en el sector Villanueva de la Comuna 10 de Medellín. Ante las amenazas de muerte, la mujer entregó recursos por dos meses de la denominada ‘vacuna’.
El 13 de abril de ese mismo año los procesados habrían dejado inconsciente a la víctima después de propinarle una lesión en la cabeza con un elemento cortopunzante. Al día siguiente regreso a trabajar y de nuevo fue agredida para obligarla a abandonar el sector.