Acusan a 5 expolicías en Medellín de cobrar hasta $40 millones por no incautar contrabando

Ante un juez de la República fueron presentados cuatro expatrulleros de la Policía aduanera señalados de extorsionar a comerciantes de Medellín para no incautarles mercancías de contrabando.
Según narró la Fiscalía, el caso se remonta a agosto de 2021, cuando los agentes habrían comenzado a merodear por varios establecimientos comerciales de la ciudad para exigir dinero.
De acuerdo con el ente acusador, los oficiales se aprovechaban de su autoridad para intimidar a los propietarios de los negocios y amenazarlos con incautar sus productos por ser supuestamente contrabandeados.
Le puede interesar: ¿Con el enemigo en casa? Caen 4 policías y un expolicía por extorsión a comerciantes de El Hueco, en el Centro de Medellín
Los pagos exigidos irían desde los $4 millones hasta los $40 millones, según establecieron los investigadores que le siguieron la pista a los uniformados.