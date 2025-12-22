Islandés acusado de abusar sexualmente de una menor en Medellín fue enviado a la cárcel

La decisión fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó al hombre identificado como Borkelsson Hogni Kjartan, los delitos de demanda de explotación sexual de menor de 18 años agravada y acceso carnal violento. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos.

Enviaron a la cárcel a ciudadano islandés tras haber sido señalado de ofrecer dinero a una menor de 16 años para sostener un encuentro sexual y de haberla agredido posteriormente en una vivienda del occidente de Medellín .

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en la madrugada del pasado 6 de diciembre, en el sector de San Diego, en el centro-oriente de Medellín.

Allí, el ciudadano extranjero habría contactado a la adolescente y le ofreció dinero a cambio de sostener relaciones.

Posteriormente, ambos se trasladaron a una vivienda ubicada en el barrio Simón Bolívar, en el occidente de la ciudad. Según la Fiscalía, una vez en el inmueble, el hombre habría agredido sexualmente a la menor en contra de su voluntad.

Ante la situación, la adolescente logró huir del lugar y dar aviso a las autoridades, lo que permitió activar el procedimiento judicial en su contra.

Con base en estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) presentó el caso ante un juez, quien avaló la solicitud de medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso penal.

La Fiscalía reiteró que la decisión busca proteger a la víctima y garantizar el desarrollo de la investigación, mientras el ciudadano islandés deberá permanecer recluido en un centro carcelario del país.

