Islandés acusado de abusar sexualmente de una menor en Medellín fue enviado a la cárcel

Enviaron a la cárcel a ciudadano islandés tras haber sido señalado de ofrecer dinero a una menor de 16 años para sostener un encuentro sexual y de haberla agredido posteriormente en una vivienda del occidente de Medellín.
La decisión fue adoptada tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó al hombre identificado como Borkelsson Hogni Kjartan, los delitos de demanda de explotación sexual de menor de 18 años agravada y acceso carnal violento. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos.