Guardas de Medellín serán capacitados para prevenir la explotación sexual infantil

La Alcaldía de Medellín anunció que convocó a los guardas de vigilancia de la ciudad a una jornada de capacitación que se realizará el próximo 20 de noviembre. El objetivo es fortalecer sus habilidades laborales y prepararlos para contribuir a que la capital antioqueña se consolide como un destino de talla mundial enfocado en proteger a los niños y niñas de la ciudad. Durante el encuentro, que se desarrollará en el auditorio de Fenalco Antioquia, los asistentes conocerán el Protocolo para la Seguridad Turística,una herramienta con recomendaciones para fomentar un turismo responsable y garantizar la protección de los derechos de los menores de edad.. Además, se socializarán las líneas de atención y denuncia disponibles para reportar casos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).

Lea más: Medellín ha registrado 13 víctimas de trata de personas en seis países este 2025 Según la alcaldía, los participantes también recibirán información sobre autoprotección y el funcionamiento del Tablero de Seguridad del Sistema de Inteligencia Turística (SIT), una herramienta que permite monitorear incidentes y fortalecer la respuesta institucional. La Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín indicó que este año ya se han desarrollado diferentes espacios de formación dirigidos a conductores de chivas y taxis, comerciantes de la Plaza Botero, administradores de viviendas turísticas y operadores del sector, beneficiando a más de 1.470 personas.

“Los guardas de seguridad privada son fundamentales en toda la cadena de turismo . Les daremos herramientas sobre protocolos de seguridad, líneas de emergencia y recomendaciones.Eso nos ayudará a mitigar riesgos y generar una respuesta oportuna para visitantes y turistas.”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López. La jornada, que iniciará a las 8:30 am, tendrá entrada libre con inscripción previa a través del formulario dispuesto por la alcaldía: https://forms.office.com/r/vQ2PkaKbPL.