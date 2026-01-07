Cárcel para el médico que mató a una mujer mientras le sacaba drogas del vientre en Medellín

Hanner Moisés Rincones Miranda, un médico que habría practicado una cirugía clandestina de extracción de estupefacientes a una mujer de 38 años, por la cual falleció, fue enviado a la cárcel esta semana.

Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2024 en un inmueble del centro de Medellín, que habría sido acondicionado por Rincones Miranda y dos personas más con insumos y equipos médicos para realizarle el procedimiento a la víctima.

Según la información recolectada por la Fiscalía en el curso de la investigación, los médicos inicialmente habrían intentado extraer el estupefaciente por sus partes íntimas, pero al no lograrlo le realizaron una incisión en el abdomen que comprometió varias venas y causó un choque hemorrágico que le generó la muerte.