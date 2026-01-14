A la cárcel dos hombres por ataques contra sus familiares en el Valle de Aburrá; uno habría extorsionado y amenazado de muerte a su madre

Dos graves casos de violencia entre familiares se conocieron en las últimas horas en el Valle de Aburrá, en uno un hombre asesinó a su propio primo y en otro un hijo extorsionó y amenazó de muerte a su madre.

En el primer caso, las autoridades capturaron a Alexander Acevedo Agudelo, señalado de ser el presunto responsable del homicidio de su primo y de, además, dejar gravemente herido a un amigo de la víctima.

De acuerdo con la Fiscalía, el crimen se registró en la tarde del pasado 11 de enero al interior de una vivienda ubicada en el barrio Belén Aguas Frías, donde Acevedo Agudelo habría atacado en repetidas ocasiones con un arma blanca a su primo, un joven de 24 años. En el mismo hecho resultó lesionado un hombre de 35 años que se encontraba en el inmueble.

Le puede interesar: Hombre intentó asesinar a su madre de 75 años en Itagüí: ¿por qué lo hizo?

La investigación de las autoridades indica que la víctima fue agredida en el costado izquierdo de su pecho mientras dormía. Tras lo ocurrido, el agresor fue capturado por la Policía, la cual le incautó un bolso que contenía el cuchillo que fue usado al parecer en el ataque a su primo.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas. Sin embargo, durante las audiencias, el victimario no aceptó los cargos formulados en su contra.

En otro caso, también relacionado con violencia entre familiares en el Valle de Aburrá, un juez envió a la cárcel a Juan Pablo Zapata Guerra, señalado de extorsionar y amenazar de muerte a su propia madre.

Según la Fiscalía, desde el 20 de diciembre de 2025 Zapata Guerra habría iniciado una serie de amenazas contra la mujer, luego de que esta se negara a guardar el vehículo de su hijo en el parqueadero de la empresa donde trabaja. A partir de ese momento, su propio hijo le exigió una millonaria suma de dinero, advirtiéndole que de no entregarla atentaría contra su vida.

La denuncia indica que las intimidaciones no solo continuaron, sino que se intensificaron con el paso de los días, extendiéndose también contra otros integrantes de la familia y compañeros de trabajo de la víctima. Ante el temor por su seguridad, la mujer accedió a pactar la entrega del dinero exigido.

Le más: En libertad el joven que mató a su mamá, la Fiscal 18 de Medellín

El 7 de enero de este año, el hombre acudió a una estación de servicio del municipio de Bello, donde recibió un paquete que simulaba contener el dinero producto de la extorsión. Al notar la presencia de las autoridades, huyó del lugar en un taxi, pero fue capturado minutos después en el barrio Pedregal de Medellín, en un operativo del CTI del Gaula Medellín, con apoyo del Ejército y la Policía Nacional. Durante las audiencias preliminares, Zapata Guerra tampoco aceptó los cargos imputados por el delito de tentativa de extorsión agravada.