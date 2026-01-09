Hombre intentó asesinar a su madre de 75 años en Itagüí: ¿por qué lo hizo?

Una noche de terror vivió una mujer de 75 años en su propia casa, en el barrio Triana de Itagüí. El 30 de diciembre de 2025, mientras se encontraba en su habitación, fue sorprendida por su propio hijo que ingresó por una ventana y la atacó sin darle tiempo de reaccionar.

Según la investigación, el agresor golpeó a su madre en el rostro y la lanzó al suelo, para luego herirla en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante en el pecho, la espalda y el tórax. En medio del ataque, la habría amenazado de muerte y le impidió salir de la habitación para pedir ayuda. En un descuido, la mujer logró esconder el arma y escapar de la vivienda para pedir auxilio, lo que evitó un desenlace fatal.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación imputó a David Arango Villada por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y una incapacidad médico legal de 20 días.

A pesar de las pruebas en su contra, el hombre no aceptó los cargos formulados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido.