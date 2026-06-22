Ojo viajeros, el Túnel de Oriente cierra esta semana durante cuatro noches

Fuentes relacionadas con la Concesión Túnel Aburrá-Oriente indicaron que el objetivo es realizará el mantenimiento de los postes SOS ubicados dentro de la bóveda y los sistemas de señalización, control de tráfico e iluminación, así como el lavado de las paredes del túnel Santa Elena.

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La medida rige para este lunes 22 de junio, martes 23, miércoles 24 y jueves 25 desde las diez de la noche hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente, es decir que la suspensión de la transitabilidad por el complejo vial tendrá una duración de seis horas cada vez.

El Túnel de Oriente , que comunica a Medellín con el valle de San Nicolás y de manera especial sirve a los usuarios del aeropuerto José María Córdova , tendrá cierres nocturnos totales esta semana, durante cuatro fechas.

Las cuatro jornadas nocturnas servirán también para el mantenimiento de los postes SOS y los sistemas de señalización, control de tráfico e iluminación. FOTOS: CONCESIONARIO

Las cuatro jornadas nocturnas servirán también para el mantenimiento de los postes SOS y los sistemas de señalización, control de tráfico e iluminación. FOTOS: CONCESIONARIO

“Con estas actividades, la Concesión busca brindar una mejor experiencia a sus usuarios”, recalcaron.

A la vez, recomendaron a los usuarios transitar por rutas alternas como la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas, las cuales estarán habilitadas con normalidad durante estas jornadas y contarán con disponibilidad de unidades de atención como grúas, ambulancias y vehículos de emergencia para garantizar un servicio con óptimas condiciones de seguridad.

Lo concreto es que también los usuarios deberán calcular su tiempo, sobre todo si su destino es el aeropuerto José María Córdova y les toca abordar un vuelo, pues lo normal es que el recorrido por el Túnel demore unos 20 minutos entre la capital antioqueña y el teminal aéreo, pero al tener que dar la vuelta, ese periodo puede llegar a los 45 minutos y en ocasiones hasta a los 90 minutos.

El tiempo de cierre en las noches parece corto considerando que la bóveda principal del Túnel de Oriente tiene aproximadamente 8,2 kilómetros de longitud.

Esta infraestructura fue inaugurada el 15 de agosto de 2019 y requirió una inversión cercana al billón de pesos, incluyendo túneles, viaductos, intercambios viales y vías a cielo abierto, que en total suman alrededor de 24 kilómetros de conexión vial.

En la actualidad se están acometiendo las obras para una ampliación, consistente en 14,9 kilómetros entre túneles y tramos a cielo abierto.

El desarrollo técnico del proyecto avanza en varios frentes simultáneos, especialmente en túneles y puentes, donde se concentra buena parte de la complejidad de la obra. Tras la firma del acta de inicio definitivo en agosto de 2025, las intervenciones se aceleraron y ya son visibles a lo largo del corredor vial.

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La necesidad de esta ampliación surgió en abril de 2022, cuando el tráfico vehicular superó las proyecciones para 2032, alcanzando los 27.000 vehículos diarios. Con la segunda etapa, la capacidad de la vía pasará de 6.500 a 9.700 vehículos por hora, un incremento del 45% diseñado para atender la demanda de los próximos 20 años.