Despegó el segundo Túnel de Oriente: así será la obra más complicada del megaproyecto

La ampliación del Túnel de Oriente a doble calzada —14,9 kilómetros entre túneles y tramos a cielo abierto— avanza a toda máquina y ya supera el 19% de ejecución en sus cuatro frentes principales. Uno de ellos es el túnel Seminario 2, de 780 metros, considerado el mayor desafío técnico de la obra. Su excavación, que inició recientemente, tomará 18 meses y exigirá una maniobra de alta precisión en plena montaña.
La complejidad de este frente no responde solo a las condiciones geológicas del terreno y al manejo de aguas subterráneas, sino también a su cercanía con el túnel actualmente en operación y a las edificaciones que lo cubren: las instalaciones del Seminario Conciliar de Medellín. Allí, la cobertura —la distancia entre la excavación y la superficie— es de apenas 80 metros, lo que obligará a un proceso milimétrico. Para garantizar seguridad y estabilidad habrá monitoreo y controles permanentes con equipos especializados y piezómetros.