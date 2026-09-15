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Madre habría usado a su hijo de 12 años para robar en Bogotá: huyó al ser descubierta y lo dejó solo

Fue descubierta por un comerciante en Patio Bonito, Bogotá, y huyó con su pareja, dejando solo al niño. Las autoridades posteriormente localizaron a los dos adultos.

  • Cámaras de seguridad registraron al niño de 12 años ingresando a un establecimiento comercial en Patio Bonito, Bogotá, durante el hurto. Foto: Policía Nacional / Captura de video
    Cámaras de seguridad registraron al niño de 12 años ingresando a un establecimiento comercial en Patio Bonito, Bogotá, durante el hurto. Foto: Policía Nacional / Captura de video
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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Un niño de 12 años habría sido utilizado para cometer hurtos en establecimientos de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá. Según la investigación, llegaba a los locales junto con una mujer que sería su madre y un hombre que sería la pareja sentimental de ella. Los adultos se encargaban de distraer a los comerciantes mientras el menor se dirigía hacia las cajas registradoras y tomaba celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento quedó registrado en cámaras de seguridad de varios establecimientos. En las imágenes, que ahora hacen parte de la investigación, se observa la forma en que el menor ingresaba a zonas donde estaban las cajas mientras los adultos mantenían ocupados a los trabajadores.

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Según el reporte de El Ojo de la Noche para Blu Radio, uno de esos casos terminó con la intervención de la comunidad. El niño fue descubierto y, en medio de la situación, los dos adultos abandonaron el establecimiento. La mujer y su pareja abordaron un taxi y huyeron, mientras el menor quedó en el lugar.

A partir de ese hecho, la Policía adelantó la búsqueda de los adultos y logró ubicarlos. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los hechos investigados. La mujer es identificada ahora bajo el alias de “la mala madre” y permanece en la URI de Kennedy junto con el hombre que la acompañaba.

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¿Qué pasó con el niño de 12 años involucrado en los hurtos y abandonado en Bogotá?

Tras quedar solo, el menor fue trasladado a la Policía de Infancia y Adolescencia, que asumió su protección e inició el proceso de restablecimiento de sus derechos.

El teniente coronel Juan Mantilla, comandante de la estación de Policía de Kennedy, confirmó que el dinero hurtado durante el caso fue recuperado y explicó que los dos adultos quedaron a disposición de las autoridades: “Esas personas fueron dejadas a disposición ante la autoridad judicial competente con el fin de que responda por estos hechos. Igualmente, el menor de edad se le restablecieron los derechos y se recuperó el dinero hurtado”, explicó el oficial.

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La investigación, sin embargo, continúa. Las autoridades buscan establecer si la mujer, el hombre y el menor estarían relacionados con otros hurtos registrados en establecimientos comerciales de la zona: “Es importante manifestar que se indaga por otros hechos que han ocurrido en otros lugares con el fin de la participación de esta madre de familia y su hijo en otros hurtos”, señaló Mantilla.

Mientras se define la situación judicial de los dos adultos, el niño permanece bajo protección de la Policía de Infancia y Adolescencia.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde ocurrieron los hurtos en los que habría sido utilizado el niño de 12 años?
Los hechos investigados ocurrieron en establecimientos comerciales de Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá.
¿Cómo habría utilizado la pareja al menor para cometer los robos?
Los dos adultos habrían distraído a los comerciantes mientras el niño ingresaba a las zonas de las cajas registradoras para tomar celulares y dinero en efectivo.
¿Qué pasó con la madre y el hombre que acompañaban al niño cuando fueron descubiertos?
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