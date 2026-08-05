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Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín: irá al gobierno de De La Espriella

La despedida oficial la hizo en la sesión plenaria de este miércoles, donde agradeció el acompañamiento. Será viceministra.

  • Claudia Carrasquilla Minamí se despidió este miércoles del Concejo de Medellín para tomar rumbo al gobierno de Abelardo de la Espriella como viceministra de Defensa. FOTO: JAIME PÉREZ
    Claudia Carrasquilla Minamí se despidió este miércoles del Concejo de Medellín para tomar rumbo al gobierno de Abelardo de la Espriella como viceministra de Defensa. FOTO: JAIME PÉREZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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La concejala Claudia Carrasquilla Minami, del Centro Democrático, se despidió este miércoles del Concejo de Medellín, ya que dejará su cargo para asumir como viceministra de Defensa en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzará este viernes.

Durante la sesión plenaria, que estaba enfocada en hablar de la situación energética del país, la corporada y exfiscal señaló que “espero cumplirle al país desde otro lado en lo que a mí me gusta. Me voy feliz, pero con el sinsabor de abandonar la ciudad”.

Según se conoció, Carrasquilla Minamí llegará al viceministerio de Defensa, donde acompañará al nuevo ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, en el desarrollo de las estrategias de seguridad nacional, principalmente enfocadas en la lucha contra los grupos armados en las regiones del país.

En medio de su discurso de despedida, aprovechó para agradecerle el acompañamiento a los concejales más cercanos e incluso descartó sutilmente una posible aspiración a la Alcaldía de Medellín, al menos en 2027.

Entérese: Concejala Claudia Carrasquilla denuncia perfilamiento e intimidación: un dron con cámara sobrevoló su residencia

En su adiós al concejal Damián Pérez Arroyave, del movimiento Creemos, le dijo: “pensé que íbamos a ser fórmula Alcaldía-Gobernación, pero bueno”. Además, mencionó en múltiples oportunidades su partida de Medellín.

Ante la renuncia de la exfiscal seccional de Medellín, el presidente de la corporación, Alejandro de Bedout, expresó: “Hoy el Concejo de Medellín despide a una gran colega. Claudia Carrasquilla deja su curul para asumir como viceministra de Defensa, y llega a ese cargo con una hoja de vida que respalda cada una de sus palabras”.

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Si bien este movimiento político se conocía desde la semana anterior, los choques entre el Centro Democrático, partido que la llevó al Concejo de Medellín, y el gobierno de De la Espriella, habrían puesto en duda este nombramiento y direccionado la renuncia a la Alcaldía de Medellín en 2027.

Carrasquilla llegó al Concejo de Medellín con 14.626 votos, siendo la segunda con más sufragios durante las elecciones regionales de 2023, logrando así la segunda de las cinco curules de este partido político. Solo fue superada en votación, dentro de este colectivo, por Sebastián López Valencia, quien sacó 41.783.

Sus banderas políticas se basaron en las denuncias en temas de seguridad y de invasiones irregulares. De hecho, ella fue quien informó sobre el escándalo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril por parte de los cabecillas que se encuentran negociando la paz urbana.

Su reemplazo en el Concejo será para el exrector de la Universidad CES, Jorge Julián Osorio Gómez, quien asumiría al ser el primero de los candidatos por el Centro Democrático que se había quedado sin curul tras los comicios regionales. En ese momento obtuvo 4.900 votos.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín?
Claudia Carrasquilla Minami renunció a su curul para asumir el cargo de viceministra de Defensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella, que inicia este 7 de agosto. Durante su despedida aseguró que espera seguir sirviéndole al país desde el nuevo cargo.
2. ¿Qué cargo ocupará Claudia Carrasquilla en el Gobierno Nacional?
La exconcejala será la nueva viceministra de Defensa. Desde ese despacho acompañará al ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, en la formulación y ejecución de estrategias de seguridad nacional, especialmente frente a los grupos armados.
3. ¿Quién reemplazará a Claudia Carrasquilla en el Concejo de Medellín?
Su curul será ocupada por Jorge Julián Osorio Gómez, exrector de la Universidad CES, quien era el siguiente candidato del Centro Democrático en la lista de las elecciones regionales de 2023 y no había alcanzado una curul.
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