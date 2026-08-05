Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín: irá al gobierno de De La Espriella

La concejala Claudia Carrasquilla Minami, del Centro Democrático, se despidió este miércoles del Concejo de Medellín, ya que dejará su cargo para asumir como viceministra de Defensa en el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que comenzará este viernes.
Durante la sesión plenaria, que estaba enfocada en hablar de la situación energética del país, la corporada y exfiscal señaló que “espero cumplirle al país desde otro lado en lo que a mí me gusta. Me voy feliz, pero con el sinsabor de abandonar la ciudad”.