Pese a calores, autoridades advierten que en Medellín se mantiene el riesgo de grandes aguaceros

No se confíe. Este es el mensaje que las autoridades ambientales le están entregando a los habitantes de Medellín y su área metropolitana en medio de los días de fuerte calor, pero también de lluvias reciente.

Según explicó el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata), las altas temperaturas que se han registrado en Medellín durante los últimos días se explican por la consolidación de la fase cálida del fenómeno de El Niño.

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Sin embargo, al menos durante el mes de agosto, se espera que además de esas condiciones secas, se presenten eventos lluviosos, tal como ocurrió en junio y julio.

Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, señaló que tanto junio como julio finalizaron con temperaturas en la superficie más altas de lo normal, pero en las que las precipitaciones siguen estando dentro de lo esperado.