Raúl Giraldo se pronunció por los gestos que le hizo a los hinchas del DIM: “Daré un paso al costado”

Por medio de un video publicado este lunes 4 de mayo, el máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín, José Raúl Giraldo Gómez, expresó sus disculpas tras los gestos “deplorables” y la reacción hacia los hinchas del equipo tras el partido contra Águilas Doradas en el Atanasio.

El partido jugado este domingo 3 de mayo, que terminó con derrota del DIM 2-1 y selló su eliminación de la liga -con posibilidades de clasificar si ganaba, teniendo en cuenta los otros resultados- fue el escenario donde, además de perder el partido, las acciones del empresario causaron gran molestia entre los hinchas.