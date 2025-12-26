Mujer pagará 33 años de cárcel por el crimen de un ecuatoriano en Medellín en la Navidad de 2024

Un juez de Medellín condenó a una mujer venezolana a más de 33 años de prisión tras hallarla responsable de participar en el homicidio de otro extranjero en la capital antioqueña.

Según informó la Fiscalía, tras evaluar las pruebas presentadas por el ente investigador, el togado profirió la sentencia condenatoria contra la joven identificada como Nathalia Carolina Vargas Salcedo, a la cual se le halló responsable del delito de homicidio agravado.



De acuerdo con la información del caso, los hechos ocurrieron entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre de 2024.

En ese periodo la víctima –un ciudadano ecuatoriano de 37 años identificado como Javier Vásquez Chacón– contactó a la hoy condenada a través de una red social y acordaron encontrarse en un establecimiento comercial del sector de La Carrera 70, en la comuna de Laureles del occidente de Medellín.



Las pesquisas judiciales permitieron establecer que, tras compartir varias horas, el hombre —quien se encontraba en aparente estado de embriaguez— salió del lugar acompañado por Vargas Salcedo y otra pareja, en un carro blanco con rumbo a un hotel del sector del Centro.

En entrevista con Blu Radio, parientes del ecuatoriano afirmaron que le perdieron el rastro desde el sector de Las Palmas cuando, al parecer, se fue a encontrar con la mujer, y que luego habría subido fotos a sus redes sociales entre las que aparecería la hoy condenada.



Horas más tarde, el cuerpo del ciudadano ecuatoriano fue hallado sin vida en una de las habitaciones del hotel del Centro, con múltiples golpes y signos de estrangulamiento, lo que dio inicio a la investigación penal.