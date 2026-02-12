Proyecto de ley busca pagar pensión adicional a 60.000 maestros jubilados en Colombia

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República podría reabrir la puerta a la llamada mesada 14 para miles de jubilados del magisterio. De aprobarse, el beneficio cobijaría a cerca de 60.000 docentes oficiales que se pensionaron antes del 25 de julio de 2005 y cuya mesada no supere los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La iniciativa ya superó cuatro debates en el Congreso y, en caso de convertirse en ley, deberá pasar por revisión de la Corte Constitucional. Entérese: Más de 500.000 personas en Colombia llegarán a la edad de pensión en 2026

Mesada 14 para docentes: qué cambia frente al régimen actual

En la actualidad, la mesada 14 la reciben miembros de la Fuerza Pública, como Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial y Policía Nacional. El proyecto busca extender ese pago adicional anual a los maestros oficiales que quedaron por fuera tras los cambios introducidos en 2005. Históricamente, los pensionados del magisterio tenían derecho a una pensión adicional en concordancia con el artículo 142 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó ese beneficio desde el Congreso, restringiendo su alcance. La nueva propuesta plantea la restitución de ese derecho para quienes se pensionaron antes del 25 de julio de 2005, bajo ciertos límites de ingreso. Según la ponencia, el propósito es ampliar el beneficio a una población que, a juicio de los promotores, debería conservar ese derecho. En el documento se señala que “con esta iniciativa, el Congreso reafirma su compromiso histórico con los trabajadores, la equidad y el bienestar de quienes han forjado con su enseñanza el futuro de Colombia y, en aras de dar crédito a las luchas sociales históricas del Partido Liberal Colombiano”. Puede conocer: Cambian las pensiones de Colpensiones en 2026: cuáles mesadas subirán con el salario mínimo y cuáles con la inflación

De aprobarse, el beneficio cobijaría a cerca de 60.000 docentes oficiales que se pensionaron antes del 25 de julio de 2005 y cuya mesada no supere los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Requisitos para acceder a la mesada 14 en Colombia