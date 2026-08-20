Primer condenado por corrupción en el Área Metropolitana durante la era de Quintero pidió perdón e intenta evitar la cárcel

Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, ofreció disculpas durante la audiencia en la que se discutieron los subrogados penales —mecanismos legales que sustituyen o suspenden la pena de prisión en una cárcel— tras su condena por falsificar documentos dentro del escándalo de corrupción del Área Metropolitana durante la pasada administración. Cardona, quien se convirtió en el primer condenado dentro de este proceso luego de aceptar su responsabilidad y llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, fue sentenciado a 19 meses de prisión por el delito relacionado con la falsificación de documentos. Durante la audiencia de este jueves 20 de agosto, su abogado defensor presentó un informe de arraigo con el que busca que se suspenda condicionalmente la ejecución de la pena. Entérese: “Sobrecostos fueron de $3.700 millones”: Fiscalía acusó a exfuncionarios de Quintero por contratos del Inder Es decir, que reciba el beneficio legal de no ir a prisión y, en vez de eso, pasar un periodo de prueba en libertad. En este periodo, si se porta bien y cumple las reglas, la pena se borra. Pero si falla, va a la cárcel.

La defensa argumentó que Cardona tiene una vida familiar y laboral estable y que estos elementos demostrarían que no existe riesgo de fuga. Además, señaló que el condenado no registra antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales. En la diligencia, Cardona también tomó la palabra para ofrecer disculpas por su participación en los hechos. “Quiero expresar sinceramente mis disculpas por lo relacionado con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”, manifestó.

La sentencia

Aunque Cardona ya fue condenado tras aceptar su responsabilidad, la fecha fijada para la lectura del fallo de sentencia es el viernes 18 de septiembre de 2026, a las 8:30 de la mañana. En la audiencia de este jueves, uno de los puntos centrales fue precisamente la posibilidad de que la pena pueda ser suspendida de manera condicional, de acuerdo con la solicitud presentada por su defensa. Cardona confesó durante el proceso haber elaborado y utilizado documentos falsos que habrían sido empleados para soportar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, no se habrían prestado.

El caso se desprende de la investigación por los contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, durante el periodo en el que el Área Metropolitana estuvo bajo la dirección de Juan David Palacio. Los contratos investigados ascendían inicialmente a $17.645 millones y contemplaban, entre otros objetos, capacitaciones, implementos para atención de emergencias, viajes, talleres y entrega de elementos. La investigación de la Fiscalía busca establecer las responsabilidades de los diferentes implicados y esclarecer el presunto desvío de recursos públicos. Cardona es el primer condenado de un proceso en el que también aparecen otros nombres, entre ellos Miguel Quintero, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien fue el mandatario de la ciudad en la época en la que habrían ocurrido las irregularidades; Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad. Lea más: ¿Dinero de la corrupción en Medellín terminó en EE. UU.? Federico Gutiérrez se reunirá con el FBI para entregar pistas Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas