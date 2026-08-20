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Primer condenado por corrupción en el Área Metropolitana durante la era de Quintero pidió perdón e intenta evitar la cárcel

El condenado se declaró culpable de falsificar documentos como cuentas de cobro para hacer pagos por servicios no prestados para desviar fondos públicos. Fueron seis contratos por más de 18.000 millones de pesos celebrados entre 2020 y 2023 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

  • En las investigaciones por el escándalo de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) también están salpicados Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y Juan David Palacios, exdirector del AMVA. Foto: EL COLOMBIANO.
    En las investigaciones por el escándalo de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) también están salpicados Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y Juan David Palacios, exdirector del AMVA. Foto: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
20 de agosto de 2026
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Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, ofreció disculpas durante la audiencia en la que se discutieron los subrogados penales —mecanismos legales que sustituyen o suspenden la pena de prisión en una cárcel— tras su condena por falsificar documentos dentro del escándalo de corrupción del Área Metropolitana durante la pasada administración.

Cardona, quien se convirtió en el primer condenado dentro de este proceso luego de aceptar su responsabilidad y llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, fue sentenciado a 19 meses de prisión por el delito relacionado con la falsificación de documentos.

Durante la audiencia de este jueves 20 de agosto, su abogado defensor presentó un informe de arraigo con el que busca que se suspenda condicionalmente la ejecución de la pena.

Entérese: “Sobrecostos fueron de $3.700 millones”: Fiscalía acusó a exfuncionarios de Quintero por contratos del Inder

Es decir, que reciba el beneficio legal de no ir a prisión y, en vez de eso, pasar un periodo de prueba en libertad. En este periodo, si se porta bien y cumple las reglas, la pena se borra. Pero si falla, va a la cárcel.

La defensa argumentó que Cardona tiene una vida familiar y laboral estable y que estos elementos demostrarían que no existe riesgo de fuga.

Además, señaló que el condenado no registra antecedentes penales, disciplinarios ni fiscales.

En la diligencia, Cardona también tomó la palabra para ofrecer disculpas por su participación en los hechos.

“Quiero expresar sinceramente mis disculpas por lo relacionado con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado para las personas y las entidades involucradas”, manifestó.

La sentencia

Aunque Cardona ya fue condenado tras aceptar su responsabilidad, la fecha fijada para la lectura del fallo de sentencia es el viernes 18 de septiembre de 2026, a las 8:30 de la mañana.

En la audiencia de este jueves, uno de los puntos centrales fue precisamente la posibilidad de que la pena pueda ser suspendida de manera condicional, de acuerdo con la solicitud presentada por su defensa.

Cardona confesó durante el proceso haber elaborado y utilizado documentos falsos que habrían sido empleados para soportar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, no se habrían prestado.

El caso se desprende de la investigación por los contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, durante el periodo en el que el Área Metropolitana estuvo bajo la dirección de Juan David Palacio.

Los contratos investigados ascendían inicialmente a $17.645 millones y contemplaban, entre otros objetos, capacitaciones, implementos para atención de emergencias, viajes, talleres y entrega de elementos.

La investigación de la Fiscalía busca establecer las responsabilidades de los diferentes implicados y esclarecer el presunto desvío de recursos públicos.

Cardona es el primer condenado de un proceso en el que también aparecen otros nombres, entre ellos Miguel Quintero, exconcejal de Medellín y hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien fue el mandatario de la ciudad en la época en la que habrían ocurrido las irregularidades; Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán y Vanessa Álvarez Restrepo, exasesora jurídica de la entidad.

Lea más: ¿Dinero de la corrupción en Medellín terminó en EE. UU.? Federico Gutiérrez se reunirá con el FBI para entregar pistas

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el primer condenado en el escándalo de corrupción del Área Metropolitana?
Se trata de Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien se convirtió en el primer procesado en admitir su culpabilidad y firmar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué argumento utilizó la defensa para solicitar que no sea enviado a un centro carcelario?
Durante la audiencia del 20 de agosto de 2026, su abogado presentó un informe de arraigo para pedir la suspensión condicional de la pena. Argumentó que Cardona no registra antecedentes penales ni fiscales, tiene estabilidad familiar y laboral, y no representa riesgo de fuga.
¿En qué consistía el entramado de corrupción entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí?
La Fiscalía investiga seis contratos por más de $18.000 millones de pesos (inicialmente $17.645 millones) firmados entre 2020 y 2023, durante la dirección de Juan David Palacio. Los fondos, destinados formalmente a capacitaciones y equipos para emergencias, habrían sido desviados mediante facturas y documentos falsificados.
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