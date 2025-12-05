En video | A chivero lo encontraron borracho en San Antonio de Prado, Medellín, y al volarse arrolló a un agente de tránsito

Borracho y, posiblemente bajo los efectos de las drogas, las autoridades encontraron al conductor de un chivero del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, en un operativo de embriaguez. Cuando se disponían a inmovilizarle el vehículo, en medio de su intento de fuga, esta persona arrolló a un agente de tránsito y luego se estrelló contra un carro que transitaba por la zona. Los hechos ocurrieron en la carrera 55 por calle 53 sur, en los límites entre este corregimiento e Itagüí, en la mañana de este jueves. Un grupo de guardas empezaron a detener vehículos e interceptaron este automotor, un Mazda 323, color amarillo, el cual estaba prestando servicio de transporte informal.

Cuando los agentes le realizaron la prueba de embriaguez correspondiente, se encontraron con que esta persona manejaba bajo grado uno de ebriedad, lo que se puede traducir en el consumo de unas tres copas de aguardiente, según el estimado. Los agentes revisaron el vehículo y se encontraron que en el asiento del conductor había una caja de aguardiente. Entérese: Conductor borracho provocó la muerte de adolescente de 17 años en los bajos de la estación Floresta del metro Con el avance de la inspección, según informó el secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, se encontraron con que había sustancias estupefacientes (sin especificar de cuál se trataba) y un arma cortopunzante.

Cuando uno de los agentes estaba ordenando la inmovilización de este automotor, el conductor decidió subirse violentamente, encenderlo y arrancar, llevándose por delante a este uniformado. “El agente quedó sobre el capó del vehículo durante varios metros y este irresponsable, posteriormente, chocó contra otro vehículo en esta misma vía”, explicó el secretario Ruiz.

Foto: cortesía

Le puede interesar: ¡Qué “bellezas”! Identificaron y detuvieron a otros dos conductores que se fugaron de choques en Medellín Ante esto, el conductor fue capturado por la Policía Metropolitana y se le iniciará un proceso por violencia contra servidor público, aunque también se buscará judicialmente que se le puedan imputar cargos por lesiones personales, lo cual podría aumentar una pena que, inicialmente, podría ser hasta de ocho años de prisión.