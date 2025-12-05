Promigas compra plataforma solar regional de Zelestra y acelera su apuesta multi-energética en Latinoamérica

Promigas anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de las compañías de Zelestra propietarias de una plataforma regional de generación renovable con presencia en Colombia, Chile y Perú. La operación marca un paso decisivo en su transformación en un holding multi-energético, al integrar el gas natural con una base creciente de energías renovables.



Zelestra, una empresa global de energía renovable multitecnológica y centrada en el cliente, decidió vender su plataforma latinoamericana para concentrarse estratégicamente en Europa y Estados Unidos. Su negocio en la región incluye una cartera total de más de 2,1 gigavatios (GW) en proyectos solares y de almacenamiento con 19 desarrollos en fases avanzadas, además de 1,4 GW ya contratados con clientes en los tres países. El portafolio adquirido por Promigas abarca tanto plantas que generan electricidad a partir del sol como sistemas de baterías que permiten almacenar energía para ser utilizada cuando se necesite. En total, suman una capacidad contratada de 1,4 GW respaldada por contratos de venta de energía a largo plazo (PPAs) con contrapartes de alto perfil crediticio, lo que garantiza ingresos estables.

A esto se suman más de 2,1 GW en proyectos en desarrollo en Colombia, Chile y Perú, con diferentes grados de madurez. En total son más de 19 desarrollos incluidos en una plataforma pionera de energías renovables en la región, que cuenta con más de 15 años de experiencia y un equipo de más de 130 profesionales altamente calificados.

Una operación estratégica para ambas compañías

Para Promigas, la adquisición permite avanzar en tres frentes clave, una de ellas ingresar de manera inmediata y con tamaño relevante al negocio de generación renovable a gran escala. Además, diversificar su portafolio de negocios no regulados mediante soluciones solares respaldadas por PPAs. Por último, expandir su presencia en mercados estratégicos como Chile (calificación A) y Perú (BBB-/BBB), lo que mejora el perfil de riesgo del portafolio.

Leo Moreno, CEO de Zelestra, destacó que el acuerdo fortalece la nueva estrategia global de la compañía señalando que “este acuerdo representa un paso importante para completar la transformación de Zelestra en un líder multitecnológico y centrado en el cliente, con un enfoque estratégico principalmente en Europa y Estados Unidos. Estamos muy orgullosos del impacto de Zelestra en Latinoamérica a lo largo de los años y confiamos plenamente en que el equipo seguirá teniendo un gran impacto en los próximos años bajo su nueva dirección”. La adquisición también impulsa la estrategia “Nuestra Energía 2040” de Promigas. Juan Manuel Rojas, presidente de esta compañía, reafirmó que la transacción está alineada con los objetivos del plan estratégico corporativo.



“Esta adquisición representa un avance significativo en el logro de los objetivos de nuestra estrategia ‘Nuestra Energía 2040’, que impulsa la expansión de nuestro portafolio de soluciones energéticas, el crecimiento de negocios no regulados y la expansión a nuevas geografías. Asimismo, refleja el compromiso de Promigas con el futuro energético del país y de la región”, mencionó Rojas. La incorporación de activos renovables de gran escala y una plataforma con trayectoria probada le permitirá a la compañía avanzar hacia un modelo más sostenible, eficiente y competitivo.

El cierre de la operación está condicionado al cumplimiento de los trámites ante las autoridades de competencia de Colombia y Perú, además de otras condiciones precedentes habituales en este tipo de transacciones. Se espera que estos procesos concluyan en los próximos meses, momento en el que Promigas podrá integrar plenamente la plataforma de Zelestra y acelerar su expansión en energías limpias en la región.

