Consejo de Estado anuló contrato de $70.000 millones de alcaldía Quintero: exsecretaria deberá pagar millonaria multa

En un fallo de segunda instancia, la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la nulidad de la adjudicación en 2023 de una millonaria licitación para el mantenimiento de la malla vial de Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero, al encontrar que el Distrito rechazó de manera ilegal la oferta del Consorcio Génesis, que era la más favorable para la ciudad.

La sentencia ordenó al Distrito de Medellín pagar al demandante la suma actualizada de $2.496 millones por concepto de la utilidad que dejó de percibir al no ser contratado.

Además, el alto tribunal declaró la responsabilidad patrimonial de la entonces secretaria de suministros y servicios, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, quien deberá reembolsar al Distrito el 45% del valor de la condena, lo que equivale a 1.123 millones de pesos.

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El caso fue denunciado en su momento por EL COLOMBIANO, cuando advertimos que la entonces secretaria de Suministros y Servicios, Tatiana Beltrán Sierra, desestimó sin explicación alguna al Consorcio Génesis que había presentado la propuesta de menor cuantía, siendo este el criterio de elección madre en el proceso.

El alcalde Federico Gutiérrez informó sobre la condena al Distrito y, en referencia a Quintero, dijo: “Eso es lo que hicieron en Medellín y están tratando de hacer con la salud de Colombia. Como este, hay más de 650 hallazgos. No rasparon la olla, se la robaron. Seguirán cayendo uno a uno, los llevaremos ante la Justicia y la lista de imputados crecerá”.