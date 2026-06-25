¿Venganza política? La FLA recusa a Daniel Quintero y a su exsecretario privado por polémica auditoría

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) recusó al exsecretario privado de Medellín, Juan David Duque, por presuntamente estar impedido para liderar la polémica auditoría que se abrió sobre esta empresa recientemente.
Argumentando que durante su paso por la Alcaldía de Medellín, tanto Duque como su jefe, el exalcalde Daniel Quintero, se volvieron enemigos del exconcejal Alfredo Ramos, el gerente de la FLA señaló que la actuación no tendría garantías de imparcialidad.
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Cabe recordar que la inspección en cuestión comenzó el pasado 22 de junio, cuando la Superintendencia Nacional de Salud le envió una notificación a la FLA en la que le informaba de una auditoría específica para “verificar la generación, liquidación, declaración y transferencia de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud”.