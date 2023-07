Entre el desempleo, la incertidumbre y la indignación se mantienen alrededor de 300 contratistas que formaban parte de Medellín Me Cuida Salud —programa bandera de la Secretaría de Salud Distrital— y que no han recibido una explicación sobre por qué no los llamaron para renovar el contrato que terminaron en mayo pasado.

Llevan alrededor de 43 días sin explicaciones de parte de la Alcaldía de Medellín y lamentando la desatención de todo este tiempo a los ciudadanos que se benefician con la estrategia, una de las más importantes en materia de promoción y prevención de la salud con las comunidades más vulnerables, incluidas actividades en los hogares y colegios públicos.

El mismo relato lo dieron varios profesionales con los que este medio conversó. El último día de mayo, cuando su contrato terminó, se fueron con la tranquilidad que la costumbre de los años pasados les había dado: creían que en unos días, como ha sido habitual, los llamarían para firmar un nuevo contrato y continuar los procesos de atención en las familias que acompañan en las comunas y corregimientos.