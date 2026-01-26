La Institución Universitaria Pascual Bravo abrió convocatoria para escoger su rector entre 2026-2030

El lunes 26 de enero, la Institución Universitaria Pascual Bravo abrió la convocatoria para elegir a su nuevo rector, quien estará al frente de la institución durante el periodo 2026-2030. Según se informó en un boletín de prensa, el proceso de escogencia se registrará por lo establecido en el Acuerdo Directivo 001 del 22 de enero del presente año, el cual fija el cronograma y los términos de la convocatoria.

Los aspirantes al cargo público deberán presentar personalmente su documentación, que incluye hoja de vida, documentos que acreditan las calidades exigidas y su propuesta de gestión. El plazo de inscripciones estará abierto hasta el viernes 27 de febrero a las 12:00 del mediodía. Las entregas se recibirán en la Secretaría Técnica del Comité de Garantías, Oficina 209 de la Secretaría General, ubicada en el Bloque 25 de la institución, en el horario de 8:00 am a 12:00 m. y de 13:00 a 17:00