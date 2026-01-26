x

La Institución Universitaria Pascual Bravo abrió convocatoria para escoger su rector entre 2026-2030

Hasta el 27 de febrero tendrán plazo para inscribirse en la convocatoria los interesados en conducir los destinos de esta universidad.

  • La Institución Universitaria Pascual Bravo es una de las universidades de mayor tradición en Medellín. Foto: cortesía Institución Universitaria Pascual Bravo
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El lunes 26 de enero, la Institución Universitaria Pascual Bravo abrió la convocatoria para elegir a su nuevo rector, quien estará al frente de la institución durante el periodo 2026-2030. Según se informó en un boletín de prensa, el proceso de escogencia se registrará por lo establecido en el Acuerdo Directivo 001 del 22 de enero del presente año, el cual fija el cronograma y los términos de la convocatoria.

Los aspirantes al cargo público deberán presentar personalmente su documentación, que incluye hoja de vida, documentos que acreditan las calidades exigidas y su propuesta de gestión. El plazo de inscripciones estará abierto hasta el viernes 27 de febrero a las 12:00 del mediodía. Las entregas se recibirán en la Secretaría Técnica del Comité de Garantías, Oficina 209 de la Secretaría General, ubicada en el Bloque 25 de la institución, en el horario de 8:00 am a 12:00 m. y de 13:00 a 17:00

Para ser rector se requiere tener título profesional universitario y de posgrado, además de cumplir al menos uno de los siguientes perfiles: haber sido profesor de tiempo completo por mínimo cinco años (con al menos tres en funciones directivas en educación superior), haber ejercido cargos de rector, vicerrector o decano por más de un año, o haber ejercido la profesión con buen crédito durante cinco años, demostrando al menos tres en cargos de dirección.

El siguiente paso en el proceso será la sustentación pública de las propuestas de gestión ante el Consejo Directivo y la comunidad institucional, programada para el jueves 12 de marzo. Posteriormente, el Consejo Directivo conformará una terna y procederá a la elección del nuevo rector.

