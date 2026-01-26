¿Debe actualizar su tarjeta Cívica para el metro de Medellín? Estos son los pasajeros que no necesitan hacer el trámite

“No sé si me toca”, “Cómo me doy cuenta”, “¿Debo pagar por eso?”, son solo algunas de las muchas preguntas que, a través de redes sociales, manifiestan los usuarios del Metro de Medellín ante el anuncio de la renovación de la tarjeta Cívica para este 2026. Si bien el sistema de transporte ha emitido diferentes piezas informativas con el fin de solucionar las inquietudes, algunas dudas siguen a flote sin encontrar respuesta. Lea más: Los siete murales gigantes que convirtieron el centro de Medellín en una galería de arte urbano Ante la situación y con el fin de dar claridad al tema, este medio habló con Carlos Ortiz Espinosa, Gerente de Desarrollo de Negocios del Metro, quien explicó a detalle todos los puntos que se deben tener en cuenta y las recomendaciones para no confundirse en el momento de realizar el respectivo trámite.

¿Por qué hacen una renovación de la tarjeta Cívica?

“Implementamos un proceso de renovación tecnológica, al igual que se hace en otros aspectos del sistema en diferentes momentos. La decisión se toma porque hay tarjetas en circulación expedidas desde hace muchos años, 2007 para ser exactos. Eran aquellas azules con foto, y a los dos años llegaron otras de color verde. No obstante, todas las azules y algunas de las verdes, no cuentan con la mayoría de las funciones que al día de hoy te puede ofrecer una tarjeta cívica actualizada; entonces, el propósito es abolir las más antiguas y darles a cambio una nueva para mejorar la experiencia del usuario”. Puede leer: El metro nació en el caos y resucitó a Medellín hace 30 años: esta es su historia

¿Quiénes deben hacer la renovación de la Cívica?

“Todos aquellos que la consiguieron entre 2007 y 2014, también los que no la hayan renovado en los últimos 11 años. Otro de los métodos para identificar y determinar si el usuario debe renovar su Cívica, es si es de color azul con foto, o si no la puede recargar de manera virtual, sea por Bancolombia, Nequi o la APP de Cívica. Así mismo, tenemos una base de datos para compartir una información específica, a través de correo electrónico o mensaje de texto, a las personas que deben acercarse a renovarla. Igual, si por una u otra circunstancia alguno de los usuarios que debe hacer el trámite no recibe esa información, con los tips anteriormente descritos sabrá o no si le compete renovar la Cívica”.

¿Hasta cuándo y dónde se puede renovar?

“La fecha límite estimada es el 15 de marzo de este año y es un trámite gratuito. Los puntos de atención están ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo, San Antonio, Itagüí y San Javier, y operan de lunes a viernes de 10:30 a.m. a 7:30 p.m.”.

¿Cuántas Cívicas nuevas han entregado hasta ahora y cuál es la meta?

“Hemos entregado cerca de 20.000 tarjetas, y en los próximos dos meses esperamos renovar otras 160.000 para completar un total de 180.000 Cívicas que dispongan de todas las funciones y tecnología para mejorar en la prestación del servicio. En stock tenemos suficiente cantidad para cumplir con la demanda”. Entérese: Vías del Tren del Río serán compatibles con el metro de Medellín

Si no me corresponde renovar mi Cívica, pero lo quiero hacer porque se me perdió o dañó, ¿cómo procedo?

“Eso se conoce como una renovación de Segunda Vía que, a diferencia de la renovación que estamos haciendo, sí tiene un costo de $12.100. El trámite puede efectuarse en los mismos puntos de atención dispuestos en las cinco estaciones mencionadas”.

¿Todas las Cívicas nuevas tendrán NFC para activar el saldo? ¿Cómo se hace?

“Sí, y esa es precisamente la idea de la renovación: migrar a las mejores y últimas tecnologías. Incluso, muchas de las Cívicas que están en funcionamiento ya cuentan con la activación de saldo por medio de NFC (Near Field Communication, en español, Comunicación de Campo Cercano). Esta evita que, una vez se recargue la tarjeta a través de los canales digitales, tenga que introducirse a las máquinas lectoras de las estaciones del sistema. Es muy simple: la Cívica cuenta en la parte de atrás con tres puntos blancos. Si, por ejemplo, la recarga se realiza por medio de la APP de Bancolombia, hay una opción denominada “Activar saldo”, ahí se le da una vez ya se haya recargado, y luego acercas la tarjeta a la parte trasera de tu teléfono. Después de unos segundos se confirma la activación del saldo. Cabe aclarar que no todos los celulares cuentan con la tecnología NFC”.

Si no funciona ese paso a paso para activar el saldo a través de NFC, ¿es por qué razón?

“Muchas veces es por el equipo, hay unos celulares que son más funcionales con esa tecnología que otros, así una de sus prestaciones sea el NFC. Puede ser también porque la tarjeta está sucia o deteriorada, así que el usuario debe tener en cuenta cada factor. Claro, nosotros también escuchamos a las personas que llegan con sugerencias de ese tipo para mejorar y corregir lo que no estemos haciendo tan bien, y es por eso que nuestras redes sociales y nuestra línea Hola Metro siempre están disponibles ante inquietudes y recomendaciones”.

¿Han pensado renovar la APP Cívica, teniendo en cuenta las quejas de algunos usuarios?

“Esa es la idea. Estamos trabajando en una versión más avanzada, más completa y desarrollada. Incluso ya habíamos diseñado una con otras funcionalidades para lanzarla en las diferentes tiendas de aplicaciones, pero preferimos esperar y ajustarla bien para dar la mejor experiencia posible a los usuarios. Creo yo que entre septiembre y octubre de este año estaremos anunciando una renovación muy interesante de la aplicación”. Le puede interesar: Vías 5G y metro, los grandes proyectos que se avecinan

¿Por qué en algunas estaciones del Metro hay Máquinas de Recarga Automática que no están en funcionamiento?

“Son máquinas que en este momento están en fase de activación, es decir, compramos una serie de máquinas nuevas para que los usuarios tengan una mayor autonomía en su experiencia de recarga y viaje, pero estas deben pasar por una etapa de estabilización. Lo más probable es que a partir de febrero, algunas entren en operación para evitar las largas filas que se hacen en las taquillas de las estaciones más concurridas”.

Aparte de la renovación de las Cívicas, ¿hay otra estrategia novedosa para el usuario?

“El año pasado lanzamos una estrategia que ha sido muy bien acogida por nuestros usuarios: la alianza que hizo el Metro con Puntos Colombia. Esta les permite, cada vez que recargan su Cívica en las Máquinas de Recarga Automática (MRA), acumular puntos, los cuales, después, pueden redimirse a través de la APP en otras recargas y así ahorrar algo de dinero. Desde noviembre del año pasado hasta ahora, los usuarios han redimido cerca de 5 millones de puntos gracias a esta nueva alternativa, lo que en tan poco tiempo evidencia que la experiencia ha sido satisfactoria en nuestro sistema”.

