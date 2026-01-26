Escrito de acusación revela la participación de la mamá de Greeicy Rendón en las torturas a trabajadores

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra Luis Alberto Rendón dejó al descubierto nuevos elementos sobre los hechos ocurridos en la finca de la cantante Greeicy Rendón, donde dos trabajadores fueron sometidos a presuntas torturas tras ser señalados de un robo. Aunque el caso ya era conocido por la captura del padre de la artista, el documento judicial aporta detalles que hasta ahora no habían salido a la luz, en particular sobre la presencia y el conocimiento que habrían tenido otros miembros de la familia durante los episodios de violencia.



Puede leer: Investigan confusos hechos que rodean un robo en la casa de Greeicy Rendón y Mike Bahía, en el Oriente antioqueño El 8 de mayo de 2023, los dos trabajadores fueron señalados de haber robado una caja fuerte y sometidos a una violenta sesión de tortura dentro de la propiedad. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la vivienda y se prolongaron por más de dos horas. En ese contexto, Luis Alberto Rendón fue imputado como coautor de los delitos de secuestro y tortura, aunque las víctimas insisten en que su papel fue determinante y que no actuó solo.

Uno de los aspectos más relevantes del escrito, conocido por Revista Semana, es la mención directa a Lucy Ceballos, madre de la artista, de quien hasta ahora no se había hablado públicamente dentro del proceso. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, incluidos en el documento de la Fiscalía, Ceballos se encontraba en la finca el día de los hechos y tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Los trabajadores aseguraron que ella presenció el estado en el que se encontraban: golpeados y suplicando que cesaran las agresiones. En uno de los apartes del escrito de acusación se señala que la esposa de Rendón habría intervenido verbalmente durante las torturas. Según el relato recogido por la Fiscalía, la mujer les habría advertido a los trabajadores que revelaran lo que sabían sobre el robo, con la promesa de que, si decían la verdad, las agresiones terminarían, y con la amenaza de que, de lo contrario, la situación se prolongaría. El documento también menciona que un nieto de la pareja, menor de edad y sobrino de la cantante, estuvo presente en el lugar y fue testigo de lo ocurrido, sin intervenir, limitándose a observar y escuchar. Entérese: ¿Qué guardaba en la caja fuerte Greeicy Rendón que desató torturas y un escándalo judicial con su papá en casa por cárcel? | El Colombiano Otro aparte del escrito da cuenta de la presión ejercida sobre las víctimas para obtener información. Uno de los trabajadores afirmó que insistía en no saber nada sobre ninguna caja fuerte, pero que Rendón le respondió que, si no hablaba, “la situación se le iba a salir de las manos”, argumentando que habían desaparecido muchas pertenencias. Pese a estos señalamientos, llama la atención que la Fiscalía no haya vinculado formalmente a Lucy Ceballos a la investigación, a pesar de que las víctimas solicitaron que se evaluara su presunta responsabilidad. En el mismo escrito de acusación se reconoce que tanto Rendón como su esposa estaban en la vivienda mientras los escoltas utilizaban la finca como escenario de las torturas. Las investigaciones señalan que los gritos de auxilio de los trabajadores se escucharon incluso fuera de la finca, lo que alertó a los vigilantes del conjunto residencial donde se encuentra ubicada la propiedad. Fueron ellos quienes dieron aviso a la Policía, lo que permitió la rápida intervención de las autoridades y la captura de los escoltas involucrados. Por ahora, el proceso judicial avanza únicamente contra Luis Alberto Rendón, imputado por secuestro y tortura. Sin embargo, las víctimas han manifestado que insistirán ante los jueces para que se evalúe la vinculación de Lucy Ceballos al caso, apoyándose en los testimonios que la señalan como una persona que sabía lo que estaba ocurriendo y que, según su versión, hizo advertencias mientras ellos eran sometidos.

Así fueron las torturas en la fiscal de Greicy Rendón

Una de las víctimas, Francisco, de 61 años y con discapacidad auditiva, relató que fue llevado a la fuerza al cuarto de una empleada del servicio. Allí, según su testimonio, un grupo de hombres vestidos de negro comenzó a interrogarlo sobre la supuesta desaparición de una caja fuerte. Ante su negativa, lo golpearon en la cara y el cuerpo, y le dieron un fuerte golpe con una pistola en la cabeza que le abrió una herida profunda y le hizo caer los audífonos con los que podía escuchar. Luego lo amarraron con una cabuya a una columna y lo golpearon repetidamente con un martillo. “Perdí el conocimiento”, contó ante la Fiscalía, “solo recuerdo que me metieron una pistola en la boca y me decían que me iban a matar”. Según su relato, permaneció amarrado y sangrando durante dos horas, hasta que fue rescatado por la Policía. Lea también: Comenzaron audiencias contra presuntos agresores en caso del robo a la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía Mientras tanto, en otro sector de la finca, su compañero Elder era sometido a una tortura igual de brutal. Primero lo llevaron al gimnasio y luego al llamado “módulo de música”, donde escuchaba los gritos de Francisco. Después, fue rodeado por los agresores, quienes lo tiraron al piso, le abrieron la mandíbula y le introdujeron una manguera por la garganta para llenarlo de agua, mientras otro lo ahorcaba. “Me golpearon por todo el cuerpo hasta que perdí el conocimiento”, declaró. “En esas, me tiraron al piso y me metieron una manguera en la boca y le abrían la llave del agua, y me cogía en el cuello hasta que me intentaba ir todo el aire, me soltaban y otra vez repetían el mismo proceso. Eso lo hicieron varias ocasiones y me pegaron varias veces. Después de esto nos encerraron en una habitación bajo llave”, señaló la víctima de las torturas.

Preguntas frecuentes sobre el tema: