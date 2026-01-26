Escrito de acusación revela la participación de la mamá de Greeicy Rendón en las torturas a trabajadores

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra Luis Alberto Rendón dejó al descubierto nuevos elementos sobre los hechos ocurridos en la finca de la cantante Greeicy Rendón, donde dos trabajadores fueron sometidos a presuntas torturas tras ser señalados de un robo. Aunque el caso ya era conocido por la captura del padre de la artista, el documento judicial aporta detalles que hasta ahora no habían salido a la luz, en particular sobre la presencia y el conocimiento que habrían tenido otros miembros de la familia durante los episodios de violencia.
Puede leer: Investigan confusos hechos que rodean un robo en la casa de Greeicy Rendón y Mike Bahía, en el Oriente antioqueño
El 8 de mayo de 2023, los dos trabajadores fueron señalados de haber robado una caja fuerte y sometidos a una violenta sesión de tortura dentro de la propiedad. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la vivienda y se prolongaron por más de dos horas.
En ese contexto, Luis Alberto Rendón fue imputado como coautor de los delitos de secuestro y tortura, aunque las víctimas insisten en que su papel fue determinante y que no actuó solo.