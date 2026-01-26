Murió Salvo Basile, el actor y productor italiano que le dedicó su vida al cine y la televisión colombiana

El italiano Salvatore Basile, conocido como Salvo Basile, falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero. El actor, productor y asistente de dirección murió a los 85 años en Cartagena, ciudad en la que vivió durante más de cinco décadas. Basile fue una de las grandes figuras del teatro, el cine y la televisión colombiana.
Su muerte fue confirmada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje de despedida lamentando el fallecimiento del actor.
“El ‘Italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y ‘donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas’. Buen viaje, mi hermano. Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos”, escribió Turbay.