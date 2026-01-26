Murió Salvo Basile, el actor y productor italiano que le dedicó su vida al cine y la televisión colombiana

El italiano Salvatore Basile, conocido como Salvo Basile, falleció en la madrugada de este lunes 26 de enero. El actor, productor y asistente de dirección murió a los 85 años en Cartagena, ciudad en la que vivió durante más de cinco décadas. Basile fue una de las grandes figuras del teatro, el cine y la televisión colombiana. Lea: La historia del fotoperiodista de origen colombiano nominado en los premios Óscar Su muerte fue confirmada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje de despedida lamentando el fallecimiento del actor. “El ‘Italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y ‘donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas’. Buen viaje, mi hermano. Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos”, escribió Turbay.

El periodista Poncho Rentería también confirmó la muerte de Salvo en Mañanas Blu y habló sobre lo que la causó. El amigo del actor aseguró que desde hace algún tiempo el italiano había sido diagnosticado con cáncer de estómago. “Le dolía mucho. Pasó malos días. Por eso hay que decir, como dijo mi mujer, que es médica, descansó de sus dolores porque eran incorregibles”, contó.

Basile llegó a Colombia en 1968 como asistente de producción de Quemada, película del director italiano Gillo Pontecorvo protagonizada por Marlon Brando y grabada en Cartagena. Fue así como se enamoró de Colombia, donde vivió hasta el final de su vida. Entérese: Sinners, la película más nominada a los Óscar (y guía para ver las demás opcionadas)

Salvo Basile: telenovelas

El también actor se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión colombiana. La mujer en el espejo, Prisioneros del amor, ¡Ay cosita linda, mamá!, Pobre Pablo, Sofía, dame tiempo y Las noches de Luciana fueron algunas de las telenovelas en las que hizo parte del elenco.

El italiano dedicó parte de su carrera a internacionalizar el cine colombiano y a atraer producciones extranjeras al país. Además, hizo parte de películas como El amor en los tiempos del cólera, Días de fortuna, Banana Joe, Un amigo es un tesoro y la aclamada La estrategia del caracol, la cual produjo junto a Sergio Cabrera. Siga leyendo: Cinco películas con las que Colombia quiere ser protagonista del festival Berlinale 2026 Otra de sus facetas más importantes fue la de filántropo. Hasta sus últimos días, Basile estuvo comprometido con la Fundación Corazón Contento, la cual ayuda a niños cartageneros de escasos recursos. Se espera que, al igual que su trabajo en el cine y la televisión, su legado de servir al otro continúe en la ciudad de la que se enamoró y nunca se fue.

