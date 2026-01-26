x

Ciencia revela práctica sencilla para no perder la agudeza mental con los años: los nietos están involucrados

Una nueva investigación revela que las personas de edades avanzadas que proporcionan cuidado infantil poseen mejores puntuaciones en pruebas de memoria y fluidez mental. Conozca los beneficios de esta práctica.

  • Colaborar en el cuidado de los hijos de forma general aminora el riesgo de declive cognitivo en adultos mayores. Foto: Agencia Sinc.
hace 3 horas
bookmark

Colaborar en el cuidado de los nietos de forma general disminuye el riesgo de declive cognitivo en adultos mayores, según un estudio norteamericano publicado en la revista Psychology and Aging.

En concreto, su participación en actividades específicas de ocio con los pequeños o la ayuda con los deberes ya se asocia positivamente a un mejor funcionamiento cognitivo, especialmente en relación con la memoria episódica y la fluidez verbal.

Siga leyendo: ¿Le gusta apostar? Así es como las casas de apuestas decidirían quién puede ganar y quién no

Actividades clave: de los deberes escolares a la cocina

Otras acciones como cocinar, recoger a los menores de la escuela y estar disponible cuando se necesita se relacionaron positivamente con la fluidez verbal. Así, los mayores que llevaban a cabo estas actividades con más frecuencia también tendían a disfrutar de un nivel conversacional más alto.

El objetivo de esta investigación, según cuenta la autora principal del estudio y experta en la Universidad de Tilburg (Países Bajos), Flavia S. Chereches, fue demostrar que el cuidado de los nietos puede mejorar la salud de los abuelos, al mismo tiempo que ralentiza su deterioro cognitivo.

Metodología: el análisis a más de 2.800 abuelos en Europa

Para saberlo, examinaron los datos de 2 887 abuelos y abuelas –con una edad media de 67 años– que participaron en el Estudio Longitudinal Inglés sobre el Envejecimiento. Les hicieron una encuesta y varias pruebas cognitivas entre 2017 y 2022.

Entre las cuestiones, se les preguntó si habían cuidado a sus nietos en algún momento del último año, la frecuencia con la que habían hecho y el tipo de actividad que realizaron con ellos.

Le puede interesar: Videos y selfies imposibles con famosos: ¿cómo se hace y qué hay detrás de este trend con IA?

Los investigadores descubrieron que aquellos que asistían a los pequeños obtuvieron mejores resultados en las pruebas de memoria y fluidez verbal que los que no lo hacían, incluso después de ajustar la edad, la salud y otros factores.

Asimismo, las mujeres de edad avanzada que cuidaban de su descendencia mostraron un menor deterioro cognitivo en las pruebas realizadas.

