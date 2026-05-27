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Denuncia: ¿hay una mafia detrás del cobro por el uso de las canchas públicas de Medellín?

Inescrupulosos están reservando los espacios deportivos, copando los horarios en muchos casos y después los ofrecen cobrando a $150.000 por hora.

  • Las canchas, por definición son para el disfrute gratuito de todos los ciudadanos. FOTO: EL COLOMBIANO
    Las canchas, por definición son para el disfrute gratuito de todos los ciudadanos. FOTO: EL COLOMBIANO
  • La idea es que clubes deportivos, escuelas, otras organizaciones y el público en general accedan a estos espacios. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
    La idea es que clubes deportivos, escuelas, otras organizaciones y el público en general accedan a estos espacios. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Las canchas públicas de Medellín, por antonomasia, deben estar disponibles para el disfrute de todos los ciudadanos y son gratuitas. Por eso resultó explosiva la denuncia que hizo el concejal Santiago Narváez, en el sentido de que estarían cobrando por su utilización.

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“A mí me empezaron a llegar diferentes denuncias de que están rentando y alquilando las canchas del Inder Medellín, los diferentes escenarios deportivos, especialmente los que se encuentran en mejor estado”, le dijo a EL COLOMBIANO este corporado.

El fenómeno se habría visto en sectores como Campoamor, la Unidad Deportiva de Belén, el Danubio, Cristo Rey y Campo Valdés, de acuerdo con Narváez, quien explicó cuál sería el modus operandi de estas especies de mafias que estarían sacando un lucro económico de una infraestructura que se paga con los recursos de todos los medellinenses.

Resulta que los turnos para escenarios deportivos en la capital antioqueña deben ser tramitados a través de una plataforma llamada Simón, y cuando una persona se mete a ella a reservar un espacio, encuentra que la mayoría de los horarios ya aparecen copados.

De manera complementaria, los responsables de esa actuación serían los mismos que están creando grupos de WhatsApp en los que ofrecen los espacios cobrando 150.000 pesos por la utilización de una parte de la cancha durante una hora.

“Indagando, lo que nos llega es que al parecer hay una estructura que tiene un montón de cédulas y nombres. Inmediatamente habilitan la plataforma, toman la mayor cantidad de canchas y horarios con cédulas de diferentes ciudadanos”, reiteró Narváez.

Esto estaría evidenciando además una falla en los mecanismos de control del Instituto de Deporte y Recreación de la capital antioqueña, pues, según explicó el corporado, en cada cancha solo hay un vigilante que pide que se identifique quien llega pero no hay mecanismos de verificación para ver si corresponde realmente con quien hizo la reserva.

La idea es que clubes deportivos, escuelas, otras organizaciones y el público en general accedan a estos espacios. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO
La idea es que clubes deportivos, escuelas, otras organizaciones y el público en general accedan a estos espacios. FOTO: IMAGEN TOMADA DE VIDEO

“Yo le he dicho al Inder que les va a tocar revisar el control de la plataforma, quiénes tienen el manejo y qué medidas de seguridad ajustar o adicionar, como pedir una fotografía para reservar la cancha, para que alguien no la pueda reservar con tu cédula sin que lo sepas”, añadió Narváez.

Fuera de eso, le pidió al Instituto de Deporte y Recreación que investigue si dentro de la misma institución hay funcionarios que podrían estar cohonestando esta práctica irregular.

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El negocio podría ser millonario, pues los escenarios que administra el Inder Medellín son 1.075 y de ellos más de 300 corresponden a canchas, bien en arenilla o en grama sintética.

Este diario consultó al Inder Medellín con relación a la denuncia presentada. El director de Escenarios Deportivos de la entidad, Carlos Monsalve, aclaró que los escenarios son para desarrollar la oferta propia del Distrito, pero además para prestárselos, sin costo, a los clubes deportivos, organizaciones y a la gente del común, “de manera libre y sin cobro”.

Aceptó así mismo que la anomalía denunciada por Narváez es cierta y su ocurrencia no se ha dado de forma marginal.

“Estaban vulnerando la plataforma Simón. Entonces, estamos haciendo análisis tecnológicos, verificando quiénes son los que reservan los escenarios y que el sitio sí lo usen las personas que hacen la reserva. La idea es tener lo más pronto posible solucionado el tema”, apuntó.

Hizo un llamado para que las personas se nieguen a pagar por el uso de los escenarios administrados por el Distrito, en un cobro que es irregular, y que quien se vea afectado interponga la queja respectiva cuando sea víctima de esta práctica.

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También afirmó que están investigando para verificar si hay personas dentro de la organización que se estén prestando para la malversación del servicio de los escenarios “con prácticas que no representan nuestra misionalidad”.

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