La Nasa abre la puerta a Jeff Bezos para que construya la primera base lunar

Jared Isaacman, el administrador de la Nasa, le comunicó a los empleados de la Agencia Espacial Estadounidense los planes para la construcción de la base lunar que planea hacer la Nasa en los próximos años.
“Ayer tuvimos la oportunidad de informar al mundo sobre el progreso de la Nasa en la construcción de la Base Lunar. Quería compartir estos comentarios con todos ustedes, ya que los logros mencionados solo son posibles gracias al esfuerzo del personal de la Nasa y de nuestros numerosos socios que apoyan la misión”, les dijo.