La Nasa abre la puerta a Jeff Bezos para que construya la primera base lunar

Jared Isaacman, el administrador de la Nasa, le comunicó a los empleados de la Agencia Espacial Estadounidense los planes para la construcción de la base lunar que planea hacer la Nasa en los próximos años. “Ayer tuvimos la oportunidad de informar al mundo sobre el progreso de la Nasa en la construcción de la Base Lunar. Quería compartir estos comentarios con todos ustedes, ya que los logros mencionados solo son posibles gracias al esfuerzo del personal de la Nasa y de nuestros numerosos socios que apoyan la misión”, les dijo.

¿Qué planea la Nasa con su futura base lunar?

Justo en esa información que dieron a la prensa, detallaron que antes del final de 2026 lanzará tres misiones robóticas a la superficie lunar, ejecutadas por empresas privadas. Puede leer: ¿Vida extraterrestre? El Pentágono en EE. UU. revela 64 archivos sobre ovnis “La primera de ellas, prevista para el otoño de 2026, será la misión Moon Base 1 y la Nasa se la ha encargado a Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos. Tendrá como destino el polo sur de la Luna, donde Estados Unidos planea construir su base. Esta misión supondrá el estreno del aterrizador lunar de Bezos, el Blue Moon, cuya segunda versión va a competir también con el Starship de Elon Musk para llevar a los primeros astronautas del siglo XXI a pisar la Luna en las misiones Artemis 4 y Artemis 5”, detallaron en medios como El País de España.

A el comunicado de la Nasa a sus colaboradores les dijo que estaban trabajando junto con nuestros numerosos socios internacionales y comerciales “para aprovechar las increíbles capacidades de la industria comercial y construir una base lunar. A pesar de todo lo que esperamos lograr en esta empresa, el desafío que enfrentamos es enorme, y nuestro conocimiento es muy limitado, basado en las tan solo 80 horas de actividad extravehicular (EVA) de astronautas lunares acumuladas durante las misiones Apolo, hace más de medio siglo”. En medio de su misiva interna reconfirmó lo dicho a la prensa: “Quiero reconocer la rapidez del equipo de la Base Lunar de la Nasa y de todos los que apoyan este esfuerzo, junto con la industria, para hacer posible estos anuncios. Estamos considerando tres misiones a la Base Lunar, una serie de subvenciones adicionales y se anunciarán más misiones en los próximos meses.

¿Cómo serán las misiones para construir la Base Lunar?

La Base Lunar I será la primera misión de aterrizaje lunar financiada con fondos privados de la historia. El módulo de aterrizaje Blue Origin Mk1 Endurance –de Jeff Bezos– transportará múltiples cargas útiles a la Cresta de Conexión Shackleton, una zona estratégica del polo sur lunar. Además de transportar dos cargas útiles científicas de la Nasa, SCALPSS y un conjunto de retroreflectores lunares, el objetivo de la misión es demostrar capacidades cruciales que reduzcan el riesgo de las misiones del Sistema de Aterrizaje Humano. En palabras del administrador de la Nasa, cada misión de apoyo a la base lunar será un aprendizaje y ayudará a reducir los riesgos de las misiones tripuladas, “pero esta es especialmente importante debido al papel que desempeña Blue Origin en el programa Artemis. La fecha de lanzamiento prevista es otoño de 2026”. Puede leer: “David da Vinci”, el niño prodigio con coeficiente intelectual superior al de Einstein: “Los genios ya están en la tumba” Le sigue la misión Base Lunar II que será “la mayor carga útil comercial jamás entregada a la superficie lunar”, aunque aseguró Isaacman que con este proyecto esperan batir récords en casi todas las misiones. Para esta segunda misión el módulo de aterrizaje Astrobotic Griffin transportará más de 500 kilogramos de carga, incluyendo el rover FLIP de Astrolab. “Esta misión contribuirá a perfeccionar las capacidades necesarias para apoyar futuros vehículos terrestres lunares, operaciones autónomas, logística y, sobre todo, la movilidad de los astronautas”. Recordemos que Astrobotic ya lo había intentado en enero de 2024 y había fracasado en ese intento. Esta segunda misión también se hará en 2026.

Seguirá la misión Base Lunar III que será mucho más educativa porque la idea es que amplíe el conocimiento científico de la superficie lunar. “La misión entregará la primera carga útil seleccionada a través de la iniciativa PRISM de la Nasa, un programa que reúne a universidades, investigadores e industria mediante un concurso abierto para resolver interrogantes científicos. La misión científica principal es Lunar Vertex, que estudiará los remolinos lunares, uno de los misterios más fascinantes de la Luna. Estas formaciones inusuales parecen más brillantes que su entorno, ya que algunas partes de la superficie lunar están protegidas de los efectos del viento solar. Comprender su origen podría mejorar nuestro conocimiento sobre la evolución del entorno lunar, cómo cambian los materiales de la superficie con el tiempo y cómo podría funcionar la infraestructura futura en condiciones extremas”. Esta misión también va a transportar cargas útiles. Toda la misión Base Lunar está dirigida por el ingeniero español Carlos García Galán.

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